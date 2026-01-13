Líderes sindicales de Nueva York defendieron al régimen de Maduro y promovieron su narrativa

Un grupo de altos dirigentes sindicales de Nueva York actuó durante años como aliado político y mediático del régimen venezolano de Nicolás Maduro, promoviendo su versión de la realidad del país incluso cuando organismos internacionales ya calificaban ese sistema como una dictadura. Así lo documenta una investigación citada por The New York Post.

En el centro de esta polémica están Estela Vázquez, del sindicato de salud 1199 SEIU; John Patafio, del sindicato de transporte TWU; y Judy González, exdirigente de enfermeras del estado de Nueva York.

Viajaron a Venezuela en 2017

En 2017, los tres viajaron a Caracas para participar como observadores en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, un proceso que sirvió para consolidar el control político del chavismo y fue desconocido por buena parte de la comunidad internacional por graves irregularidades.

Lejos de cuestionar al régimen, los sindicalistas regresaron a Estados Unidos y defendieron al régimen de Maduro.

Vázquez, recordó el medio neoyorquino, acusó a medios estadounidenses como CNN, The New York Times y The Washington Post de mentir deliberadamente sobre Venezuela y de servir a los intereses de las élites.

En declaraciones a Telesur, un canal financiado por el régimen venezolano, aseguró que casi toda la población respaldaba al chavismo y quería que continuara la llamada revolución bolivariana. Esto, aún cuando la abstención registrada en ese proceso electoral alcanzó cifras históricas.

Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo en Estados Unidos. Crédito: Elizabeth Williams | AP

González también elogió el proceso electoral y lo describió como ordenado, pacífico y transparente, mientras que Patafio afirmó que no vio señales de manipulación ni fraude, basándose en su experiencia en procesos sindicales en Estados Unidos.

Para los tres, las elecciones representaban una muestra de legitimidad democrática del régimen de Maduro.

Ese discurso contrastaba drásticamente con los informes de organizaciones de derechos humanos. Human Rights Watch, en ese entonces, advirtió que el poder en Venezuela estaba concentrado en el Ejecutivo y que el chavismo utilizaba la persecución judicial y la represión para silenciar a la oposición.

The Post también señaló que, años antes de viajar a Venezuela, el sindicato de Vázquez fue coorganizador de un evento en Nueva York donde Maduro fue la figura central, en un intento por proyectar una imagen internacional favorable del régimen.

La controversia estalló nuevamente después de la captura de Maduro y su esposa por fuerzas estadounidenses por cargos relacionados con narcotráfico.

Sigue leyendo:

• Los sistemas antiaéreos rusos no estaban operativos durante la incursión de EE.UU. en Venezuela

• Una marine venezolana participó en la captura de Maduro: “Algún día ibas a caer”

• El primer mensaje de Nicolás Maduro desde prisión en Nueva York: “Estamos bien”