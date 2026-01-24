Netflix anuncia documental sobre la trilogía entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin en 2026

Netflix continúa su apuesta en crear documentales deportivos y luego de ser todo un éxito en NFL, NBA, Fórmula 1 y WWE, por lo que ahora, es el momento de que el boxeo tome protagonismo con un documental.

Esto después de que la plataforma comenzará a transmitir eventos exclusivos con peleas de gran atractivo como Jake Paul vs Mike Tyson y ‘Canelo’ Alvarez vs Terence Crawford.

Entre los anuncios más relevantes de estrenos para este 2026, Netflix ha confirmado que tendrá una producción original sobre el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, siendo un nuevo paso para posicionarse en el mundo del entretenimiento deportivo con una de las trilogías más electrizantes de la historia del deporte.

Documental de la trilogía Canelo Álvarez vs Golovkin

Juan Camilo Cruz, será el director de este documental y el encargado de remontarnos a 2017 con el origen de la rivalidad entre Canelo y GGG, una de las rivalidades que más llamó la atención de los aficionados del boxeo en el mundo y una de las más influyentes de la era moderna.

Netflix apuesta por un documental, después de más de ocho años, por revivir la trilogía entre Canelo Álvarez vs Golovkin en el que pretende mostrar el impacto que tuvo tanto en lo deportivo como en lo cultural, además no se tratará solo de ver los mejores momentos de los combates, la visión va más allá en la que se mostrará el entorno mediático, entorno de los peleadores y el camino a cada uno de los enfrentamientos.

Está trilogía es una de las más recordadas por cómo inicio, Golovkin llegaba a esta batalla como invicto y lo mantuvo con polémica, después de que la decisión oficial fuera un empate, pese a que muchos daban como ganador a Canelo Álvarez, fue por eso que un año después se pacto una revancha en la que el mexicano salió con la mano en alto por decisión mayoritaria

Finalmente, esta trilogía tuvo su cierre en 2022, después de cinco años de la primera pelea, pero fue Canelo quien se volvió a llevar la victoria por decisión unánime. Ahora Netflix será el encargado de revivir estás peleas con el contexto de lo vivido durante cinco años de rivalidad entre el mexicano y GGG.

¿Cuándo se estrena el documental de Canelo en Netflix?

Aunque Netflix ha confirmado el estreno del documental de la trilogía Canelo Álvarez vs Golovkin, aún no se ha dado a conocer la fecha de estreno, sin embargo fuentes cercanas han informado que podría coincidir con el regreso del boxeador mexicano al cuadrilátero en septiembre de 2026.

Esta decisión de Netflix ha sido confirmada luego del rotundo éxito con la pelea del mexicano contra Terence Crawford en la que la plataforma reportó ingresos de más de 12 mil millones de dólares y en la que consiguió aumentar los suscriptores por lo que nuevamente apuesta por Canelo para seguir consolidándose en el mercado.

