Sargento de NYPD que conducía en sentido contrario en calle de NY mató a un hombre, dice la policía

Una sargento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) de fuera de servicio que conducía en sentido contrario por Taconic State Parkway arrolló hasta la muerte a un hombre de Peekskill el jueves por la noche, informó la policía estatal.

Tiffany Howell, de 47 años, sargento asignada a la unidad de Estrategias de Control del Crimen del departamento, conducía un Infiniti 2021 hacia el sur en los carriles hacia el norte cuando se estrelló de frente con un Toyota 2024 en la ciudad Mount Pleasant cerca de las 11:39 de la noche, de acuerdo con la policía estatal.

Howell regresaba a casa del trabajo en el momento del accidente, expresaron las autoridades.

El conductor del Toyota, Manuel Boitel, de 61 años, fue llevado al Centro Médico Westchester, donde fue declarado muerto, de acuerdo con lo que dijeron los funcionarios. La sargento implicada también fue llevada al hospital con heridas de gravedad.

NYPS dijo que está examinando el nivel de alcohol en la sangre de Howell en el momento del accidente.

Howell se unió al NYPD en 2008, dicen los registros del departamento. Asimismo, se le ha asignado un servicio modificado en espera del resultado de las pesquisas, dieron a conocer los funcionarios del departamento. Si es arrestada, sería suspendida de acuerdo con las normas del NYPD.

Un vocero del sindicato de la Asociación Benéfica de Sargentos rechazó hacer comentarios sobre el expediente, pero manifestó que si Howell fuera detenida, tendría que contratar a su propio abogado.

La oficina del fiscal general de Nueva York ha sido notificada del incidente, como lo exige la ley estatal cuando un oficial de policía está involucrado en una muerte.

