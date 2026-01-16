Abuela mexicana murió arrollada por conductor borracho en Queens, Nueva York: acusación

Bianca Arias, joven abuela que emigró de México, murió mientras conducía su scooter (patineta eléctrica), al ser presuntamente atropellada por un conductor ebrio en Astoria, Queens (NYC)

La tragedia sucedió el 4 de enero. Ryan Rampersaud, joven de 29 años, fue acusado de homicidio vehicular y los fiscales dicen que su nivel de alcohol en sangre se midió unas siete horas después del accidente y registró 0.12. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Rampersaud resultó ileso. Justin Blitz, abogado de la familia de la víctima, dice que tanto la intoxicación como el diseño peligroso de la calle influyeron en el accidente. Ahora busca que se rindan cuentas, no solo por las supuestas acciones del conductor, sino también por lo que él considera un funcionamiento defectuoso de los semáforos en la intersección.

Según la Policía de Nueva York, la hispana de 54 años conducía su patineta eléctrico de regreso a casa por un carril bici protegido en Crescent St en Astoria cuando fue atropellada. Falleció dos días después, el 6 de enero, a causa de sus heridas.

Arias llegó a Nueva York como madre soltera desde México. En los últimos años sus familiares dicen que estaba viviendo la etapa más feliz de su vida, viajando, volviéndose a casar y celebrando el Año Nuevo con su familia. Pocos días antes de su muerte, ella y su esposo, Mario Morán, celebraron su segundo aniversario de bodas.

“Hasta este momento, no creo que sea real”, dijo a PIX11 News su hijo, Édgar Tinoco. Arias tenía cuatro hijos y diez nietos. Ahora un exitoso chef, Tinoco afirmó que su pasión por la cocina la heredó de su madre. “Eso nos unía mucho”, comentó.

Un portavoz del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT) informó que hubo cinco muertes de personas que conducían patinetas eléctricas en 2025, la misma cantidad que el año previo.

A fines de marzo Luis Cruz, inmigrante mexicano de 49 años, murió atropellado por un ciclista en Brooklyn (NYC), dejando a su familia consternada y pidiendo leyes más estrictas para regular a los pedalistas imprudentes.

En 2024 el mexicano Félix Méndez (49) murió arrollado en Brooklyn (NYC). Fue la segunda tragedia similar en esa familia, pues su padre también fue víctima de un atropello mortal hacía cuatro décadas en su país.

Comienzo alarmante de 2026

205 personas perdieron la vida en accidentes viales en la ciudad de Nueva York el año pasado, lo que representó una disminución de 19% con respecto a 2024 y es además la cifra de fallecimientos más baja desde que NYC comenzó a llevar registros en 1910, según datos del DOT.

2026 ha comenzado con cifras alarmantes: apenas la madrugada del 1 de enero al menos dos hispanos perdieron la vida arrollados en NYC: Elvin Sánchez, viudo de 68 años, murió en el hospital por las lesiones que sufrió al ser golpeado en Brooklyn por un auto que huyó. Más tarde ese mismo día Anselm Okeke, de 70 años, admitió haberlo atropellado.

Además el joven ecuatoriano Darwin Adrián Malan Cargua (25) murió y su amigo Luis Paco Romero resultó gravemente lesionado al ser arrollados en Queens (NYC), luego de asistir a la celebración de Año Nuevo en Times Square. El conductor que los embistió huyó de la escena y no ha sido capturado.

Al día siguiente, el 2 de enero, Gerardo Ávila, anciano de 90 años, y la niña Anheli Vásquez (6) perecieron tras un aparatoso accidente automovilístico en Staten Island (NYC) a plena luz del día. La esposa de él resultó gravemente herida.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.