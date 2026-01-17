Latino murió afuera de la ONU en Nueva York: perdió el control de su ebike

Jason Galindo, hombre de 32 años, murió al estrellarse contra una barrera mientras conducía una bicicleta eléctrica ilegal de alta velocidad frente a la sede de Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Midtown Manhattan (NYU).

Según la Policía de Nueva York, Galindo circulaba en su bicicleta eléctrica hacia el norte por el carril de bicicletas de la 1ra Avenida cuando perdió el control y chocó contra una barrera cerca de la calle 45 Este alrededor de las 10:03 p.m. del martes, según la policía.

Galindo sufrió una grave lesión en la cabeza a consecuencia del choque. Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al Hospital Bellevue, donde falleció. Era residente del barrio Elmhurst, en Queens.

La bicicleta de Galindo, una HappyRun G100 Pro, es capaz de alcanzar velocidades de 80 kmh (50 mph), según las autoridades. Las bicicletas eléctricas, las patinetas eléctricos y las bicicletas con pedaleo asistido tienen prohibido superar los 24 kmh (15 mph) en las calles, según la ley de la Ciudad de Nueva York, destacó Daily News.

205 personas perdieron la vida en accidentes viales en la ciudad de Nueva York el año pasado, lo que representó una disminución de 19% con respecto a 2024 y es además la cifra de fallecimientos más baja desde que NYC comenzó a llevar registros en 1910, según datos del DOT.

2026 ha comenzado con cifras alarmantes: apenas la madrugada del 1 de enero al menos dos hispanos perdieron la vida arrollados en NYC: Elvin Sánchez, viudo de 68 años, murió en el hospital por las lesiones que sufrió al ser golpeado en Brooklyn por un auto que huyó. Más tarde ese mismo día Anselm Okeke, de 70 años, admitió haberlo atropellado.

Además el joven ecuatoriano Darwin Adrián Malan Cargua (25) murió y su amigo Luis Paco Romero resultó gravemente lesionado al ser arrollados en Queens (NYC), luego de asistir a la celebración de Año Nuevo en Times Square. El conductor que los embistió huyó de la escena y no ha sido capturado.

Al día siguiente, el 2 de enero, Gerardo Ávila, anciano de 90 años, y la niña Anheli Vásquez (6) perecieron tras un aparatoso accidente automovilístico en Staten Island (NYC) a plena luz del día. La esposa de él resultó gravemente herida. El 4 de enero Bianca Arias, joven abuela que emigró de México, fue golpeada fatalmente mientras conducía su scooter (patineta eléctrica) por un conductor ebrio en Astoria, Queens (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.