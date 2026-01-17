Ex actriz infantil de Nickelodeon muere tras ser arrastrada varias cuadras por un auto en Nueva York

Kianna Underwood, mujer de 33 años que fue una actriz infantil de Nickelodeon, murió dramáticamente tras ser arrollada por un auto en Brooklyn (NYC) y además arrastrada por dos cuadras ayer al comenzar el día.

La tragedia sucedió cerca de Mother Gaston Boulevard en Brownsville, alrededor de las 6:50 a.m. del viernes, según la Policía de Nueva York, que está buscando al conductor que huyó tras arrollarla.

Underwood, de 33 años, fue atropellada por un sedán negro que se dirigía hacia el oeste por Pitkin Avenue cuando intentaba cruzar la calle. Un video grabado por cámaras de seguridad de la lavandería “Rainbow 2” ubicada en Pitkin Avenue cerca de Osborn Street, muestra cómo la víctima es arrastrada más de dos cuadras de distancia y su cuerpo rueda por debajo de las ruedas del sedán, describió Daily News.

Después de que el conductor se diera a la fuga, varias personas pasaron caminando sin inmutarse, aparentemente sin notar el cuerpo tendido en la calle, antes de que otros transeúntes finalmente se detuvieran y sacaran sus teléfonos. La víctima fue declarada muerta en la escena.

Underwood era una actriz nacida en la ciudad de Nueva York con créditos en cine y televisión de finales de la década de 1990 y principios de 2000s. Tenía sólo 6 años cuando hizo su primera aparición en la película “The 24 Hour Woman”, estrenada en 1999, según su perfil en IMDB.

También participó en la primera gira nacional del musical “Hairspray” interpretando a la pequeña Inez y apareció en siete episodios del programa de comedia de sketches de Nickelodeon “All That”. Su primer papel protagónico fue en “Little Bill”, una serie animada para niños creada por Bill Cosby para Nick Jr., en la que prestó su voz a la prima del personaje principal, Fuchsia Glover.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

205 personas perdieron la vida en accidentes viales en la ciudad de Nueva York el año pasado, lo que representó una disminución de 19% con respecto a 2024 y es además la cifra de fallecimientos más baja desde que NYC comenzó a llevar registros en 1910, según datos del DOT.

2026 ha comenzado con cifras alarmantes: apenas la madrugada del 1 de enero al menos dos hispanos perdieron la vida arrollados en NYC: Elvin Sánchez, viudo de 68 años, murió en el hospital por las lesiones que sufrió al ser golpeado en Brooklyn por un auto que huyó. Más tarde ese mismo día Anselm Okeke, de 70 años, admitió haberlo atropellado.

Además el joven ecuatoriano Darwin Adrián Malan Cargua (25) murió y su amigo Luis Paco Romero resultó gravemente lesionado al ser arrollados en Queens (NYC), luego de asistir a la celebración de Año Nuevo en Times Square. El conductor que los embistió huyó de la escena y no ha sido capturado.

Al día siguiente, el 2 de enero, Gerardo Ávila, anciano de 90 años, y la niña Anheli Vásquez (6) perecieron tras un aparatoso accidente automovilístico en Staten Island (NYC) a plena luz del día. La esposa de él resultó gravemente herida. El 4 de enero Bianca Arias, joven abuela que emigró de México, fue golpeada fatalmente mientras conducía su scooter (patineta eléctrica) por un conductor ebrio en Astoria, Queens (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.