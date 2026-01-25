Guillermo Dávila responde a la carta de su hija Marielena

El cantante venezolano Guillermo Dávila le envió una carta a People en Español para responderle a su hija Marielena, quien hizo fuertes declaraciones sobre la relación, prácticamente inexistente, que tienen durante años.

En su texto, el artista negó haber afectado en un grado tan grande como el que su primogénita asegura. “Debo comenzar diciendo que me sorprendió enterarme de los supuestos daños que he causado, ya que nunca se me habían comunicado directamente. Esta situación me genera tristeza, pero también la necesidad de aclarar mi parte”, afirmó.

En la carta aseguró que durante mucho tiempo insistió en retomar la comunicación con ella, pero no fue posible. “Durante años intenté comunicarme en múltiples oportunidades. Con el tiempo comprendí que no era bien recibido y, aunque fue una decisión dolorosa, opté por dejar de insistir y respetar ese espacio. Mi silencio no fue indiferencia, sino respeto”, señaló.

Guillermo Dávila defendió a su expareja, Chiquinquirá Delgado, al asegurar que no influyó en que la hija que tienen en común se alejara de él.

“Siempre mantuve la esperanza de que, en algún momento, pudiéramos hablar de manera madura y sincera para aclarar lo que quedó sin resolver. Hasta hoy, eso no ha sido posible. Reconozco que su madre jamás ha hablado mal de nadie, por lo que no entiendo las razones que llevaron a mi hija a cortar toda comunicación conmigo. Aun así, sigo abierto al diálogo cuando ella así lo decida”, indicó.

Por último, señaló que las vías de comunicación están abiertas de su parte y que espera que sus diferencias puedan quedar en el olvido. “. A través de ustedes, solo deseo enviar este mensaje: no guardo rencor, no olvido los momentos buenos y mantengo la disposición de conversar cuando llegue el momento”, dijo.

La relación entre padre e hija se ha visto duramente afectada por años de estar incomunicados y en especial por las declaraciones que ambos han hecho recientemente y en donde dejan ver que será difícil una reconciliación entre ellos.

