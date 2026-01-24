Marielena Dávila escribe carta para aclarar la polémica que tiene con su padre

El conflicto entre Marielena Dávila y su padre Guillermo Dávila sube de nivel por una extensa carta que publicó la joven para aclarar qué ocurrió con su progenitor.

A través de People en Español, criticó que su padre diera recientemente unas declaraciones sobre la inexistente relación que hay entre ellos. Pero, lamentó sobre todo que haya personas opinando sin saber lo que realmente pasó.

“Me sorprende ver a un padre hablando despectivamente de su propia hija y que aún así algunos lo defiendan. Sí es cierto que ya no tengo una relación paternal. Lo que no se mencionó fueron las décadas que pasé intentando sanar la relación. Rogando por una conversación”, escribió.

Explicó que duró años intentando tener un vínculo, pero llegó un punto en el que desistió. “Pasé toda mi vida intentando arreglar algo que yo no rompí. Hasta que entendí que una relación es de dos y que la única manera de sostener la relación era aceptando abuso emocional y eso no es amor”, destacó.

Aseguró que no se alejó de Guillermo Dávila porque tuvo a otros hijos, sino porque él no mostró interés en cumplir con su rol paterno.

“No me sorprende que se haya hablado negativamente de mí, eso dice todo de quien lo dice y nada de mí. Hay personas que no son capaces de enfrentarse a sí mismas, y prefieren desacreditar a otros en vez de asumir sus responsabilidades. Todos cometemos errores, pero existen personas que prefieren perderte, que reconocer el daño que te han hecho. Y al final del día, uno cosecha lo que siembra”, destacó.

Marielena Dávila defendió a su madre Chiquinquirá Delgado, ya que asegura no tuvo nada que ver con la percepción que ella tiene de su papá. “Con mi madre siempre voy a estar agradecida por protegerme, y por sacarme adelante como tantas otras mujeres que luchan por sus hijos. Mi madre jamás me habló mal de nadie, yo crecí y solita me di cuenta de todo”.

Describió a su mamá como una heroína y la persona más trabajadora que ha conocido en su vida. “Sé que muchas mujeres, esposas, e hijas han vivido la misma historia, que me entienden, y que se sienten igual que yo”, comentó.

Esta disputa se ha intensificado luego de las afirmaciones que hizo Guillermo Dávila, quien aseguró que su hija cambió con él cuando creció. Sin embargo, la joven explica que fueron muchas cosas las que sufrió las que la motivaron a no tener más contacto con su papá.

