Laura Flores sorprende con cambio de look que la hace ver más joven

La actriz Laura Flores se colocó entre las principales tendencias en redes sociales luego de publicar una serie de fotografías en las que presume un cambio radical de imagen.

En las imágenes, la intérprete aparece con un nuevo tono de cabello rubio cenizo y sin el fleco recto que había mantenido durante las últimas semanas, una transformación que no pasó desapercibida para el público.

La conversación digital se intensificó durante el fin de semana, cuando una maquillista difundió el resultado de su trabajo al mostrar un peinado y maquillaje que resaltan los rasgos de la actriz, quien a sus 61 años recibió múltiples comentarios por su apariencia renovada.

La profesional expresó su agradecimiento en redes sociales con el mensaje: “Por qué los hombres aman a las cabronas” Que honor compartir esta experiencia con una artista con tan bonita trayectoria, gracias por hacerme parte!”.

El cambio de look de Laura Flores también generó opiniones divididas. Mientras numerosos usuarios celebraron su decisión de renovarse y le enviaron mensajes de apoyo, otros manifestaron sorpresa ante lo drástico de la transformación, lo que dio pie a un debate sobre los cambios estéticos en el medio artístico.

Asimismo, la nueva imagen de la actriz despertó interés sobre sus próximos proyectos profesionales. Algunos seguidores se preguntan si esta transformación está vinculada con un nuevo proyecto laboral o si responde únicamente a una decisión personal.

De cualquier manera, lo cierto es que la renovada apariencia de Laura Flores captó la atención del público y de inmediato se convirtió en tema de conversación en plataformas digitales.

Entre los comentarios destacados en la publicación se leen mensajes como: “Que hermoso maquillaje, el más bonito que le he visto”, “Estás maravillosa”, “Excelente trabajo. Resaltaste la belleza de la artista. Felicidades y que sigan tus éxitos” y “Cada vez te miras más bella”.

Desliza

Sigue leyendo: