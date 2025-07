Laura Flores: dolor y fe tras su ruptura con Eduardo Salazar y las controversias

Laura Flores, cuando terminó su relación sentimental con Eduardo Salazar, mencionó que no iba a ofrecer ningún tipo de declaraciones a los medios de comunicación para hablar sobre los detalles que habrían llevado a una ruptura. Sin embargo, es lo que sigue haciendo, y en esta ocasión lo hace luego de que la periodista Martha Figueroa se disculpó con ella tras asegurar que la actriz había amenazado a Lalo.

“Es muy difícil, corazón. Pero yo le doy gracias a Dios que tengo a mis hijos, que tengo a mi hermana, que tengo en mi trabajo, que tengo a mis compañeros, que tengo a Dios. Ahorita me refugio mucho en la fe, en la lectura y también en la meditación. Estoy meditando con los budistas y llorando mucho”, explicó en exclusiva a TVyNovelas.

La actriz mencionó que no importa la edad que tenga; haber terminado su relación sentimental con el periodista le dolió por el hecho de que se involucran los sentimientos. De esta forma, comprende que habrá personas que la apoyen, así como otras que la rechacen por lo que pueda hacer con su vida amorosa. Flores destacó que lo que la rompió fue la manera en que dejaron todo hasta ese punto.

“Tronar con alguien que quisiste es un duelo. Fue una relación que me dolió, pero la gente siempre va a hablar sobre todos los que no saben nada, los que no entienden. Había planes y yo me involucré al 100%. La forma en la que terminó me dolió; me duele porque soy un ser humano. El hecho de que tenga esta edad no significa que esté muerta”, dijo.

La actriz de destacadas telenovelas mexicanas aprovechó para volver a manifestar su rechazo a las declaraciones que hizo Figueroa en su contra cuando aseguró que Laura aparentemente habría amenazado con desvivir a Salazar. Flores agregó que son muchas las cosas que se ponen en juego, comenzando por el hecho de que es una persona que tiene una familia que podría salir perjudicada.

“Lo que hago y digo tiene coherencia… nunca he atacado al señor Lalo Salazar, así que no acepto que lleguen personas sin escrúpulos y empiecen a hacer esto más grande con tal de ganar seguidores. Estoy muy inconforme con las acusaciones que se me hicieron porque yo soy madre de familia y esto es muy incómodo”, añadió.

