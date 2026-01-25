Tres cadáveres fueron hallados en Manhattan y Brooklyn este gélido fin de semana

Tres personas que se cree que estaban sin hogar fueron encontradas sin vida en medio del frío glacial de la mañana del sábado en Manhattan y Brooklyn, pero todavía no se ha determinado la causa de muerte de los fallecidos, informaron las autoridades.

El cuerpo de un hombre de 67 años fue descubierto afuera del número 528 de la Tercera Avenida en Murray Hill cerca de las 7:45 de la mañana, indicaron los funcionarios.

Asimismo, una mujer de 64 años fue hallada afuera del número 1112 de la Avenida Remsem en Canarsie, Brooklyn, a las 9:25 de la mañana, fue declarada muerta en el sitio.

Las temperaturas cayeron hasta los 10 °F durante la noche del sábado. Casi al mismo tiempo, se descubrió el cuerpo de un hombre en el número 327 de la avenida Warren, en Cobble Hill. El sujeto en cuestión se cree que contaba con unos 30 años; además, fue declarado muerto y permanece sin identificar.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dijo que en los tres casos no se sospechó de ningún crimen, informó New York Post.

3 dead bodies found across NYC on freezing morning, officials said https://t.co/o8sYzWqCEZ pic.twitter.com/yduJhmfKkL — New York Post (@nypost) January 25, 2026

“Se cree que todos ellos no tienen domicilio”, manifestó una fuente policial.

En este sentido, el Servicio Médico de Emergencias se presentó en cada lugar de los hechos. Todas las personas fallecidas permanecen sin identificar y la Oficina del Médico Forense de la Ciudad determinará la causa de la muerte, de acuerdo con lo que informó el NYPD.

La ciudad implementó los Días de Código Azul para ayudar a las personas sin hogar a salir de la calle cuando las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación. Los refugios aceptan a todas las personas sin procedimientos regulares de admisión, y los centros de acogida permanecen abiertos las 24 horas.

