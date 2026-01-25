NJ Transit se prepara para cierres debido a la enorme tormenta invernal Fern que azotará la región

NJ Transit suspendió temporalmente varios servicios este domingo debido a la fuerte tormenta invernal Fern, que amenaza con enterrar la región bajo casi 2 pies de nieve e hielo, informaron los funcionarios antes de la gran nevada.

La autoridad de tránsito detuvo los servicios de autobuses, trenes ligeros y enlaces al acceso en todo el sistema desde las 4:00 de la mañana de este domingo para garantizar la seguridad de los pasajeros y trabajadores, explicó la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, en una rueda de prensa en Newark.

No obstante, el servicio ferroviario seguirá funcionando hasta las 2:00 de la tarde del domingo.

“Comunicaremos los niveles de servicio para el lunes a medida que se evalúen los impactos de la tormenta durante el día del domingo”, expresó Sherill, quien declaró el estado de emergencia en todo Garden State.

“Una vez más, esta decisión se basó en el pronóstico más reciente y se tomó teniendo en cuenta la seguridad pública”.

A medianoche también entró en vigor la prohibición de circulación de vehículos comerciales y las carreteras se limitarán al tráfico de emergencia.

En este sentido, las autoridades manifestaron que el servicio de autobuses podría reanudarse después de la tormenta invernal, aunque el momento dependerá de la gravedad de las condiciones climáticas, informó New York Post.

“Manténganse fuera de las carreteras el domingo”, instó Sherrill. “A partir de esta noche (sábado) veremos cómo se forman condiciones peligrosas”.

Una advertencia de tormenta invernal está en vigor desde las 3:00 de la mañana del domingo hasta las 6:00 de la tarde del lunes, y el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advierte sobre condiciones de ventisca y viajes peligrosos.

Se estima que la gran tormenta de nieve afecte el sur de Nueva Jersey aproximadamente a las 7:00 de la mañana, mientras que otras partes del estado podrían verse afectadas con hasta 14 pulgadas mientras el sistema se mueve hacia el norte, apuntó la gobernadora.

Las zonas costeras podrían recibir cerca de 6 pulgadas de nieve, mientras que el sur y el centro de Nueva Jersey recibirán entre 5 y 10 pulgadas, y el norte se prepara para recibir entre 8 y 14 pulgadas.

“Queremos asegurarnos de que los residentes de Nueva Jersey estén seguros”, explicó el director ejecutivo de NJ Transit, Kris Kolluri.

“Ese es nuestro único objetivo. Una vez que pase la tormenta, reanudaremos el servicio lo antes posible para que la gente pueda seguir con sus vidas.”

Se recomienda a los pasajeros del transporte público consultar njtransit.com para obtener nuevas actualizaciones.

