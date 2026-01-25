Trump insta a “erradicar” las ciudades santuario y culpa a otros del “caos” en Minneapolis

El presidente Donald Trump culpó este domingo a los demócratas por los disturbios registrados en Minneapolis y los vinculó directamente con la negativa de las ciudades “santuario” a cooperar con las autoridades migratorias, al tiempo que instó a “erradicarlas” mediante legislación federal, tras las protestas generadas por el despliegue de agentes federales en la ciudad.

En dos mensajes publicados en Truth Social, Trump sostuvo que la violencia y el caos son consecuencia directa de las políticas impulsadas por gobiernos locales demócratas, a los que acusó de obstaculizar las labores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de crear condiciones peligrosas para la población.

El mandatario afirmó que las ciudades y estados santuario “se niegan a cooperar con el ICE” y que, además, “están alentando a los agitadores de izquierda a obstruir ilegalmente sus operaciones para arrestar a los peores entre los peores”, según escribió en su mensaje en Truth Social.

Trump aseguró que, con estas decisiones, los demócratas “priorizan a los inmigrantes ilegales por encima de los ciudadanos que pagan impuestos y cumplen las leyes”, y afirmó que este escenario ha derivado en consecuencias fatales.

“Trágicamente, dos ciudadanos estadounidenses han perdido la vida como resultado de este caos provocado por los demócratas”, sostuvo, en aparente referencia a Renee Good y a Alex Pretti, ambos asesinados a manos de agentes federales.

“Erradicar” las ciudades santuario

En ese contexto, el presidente instó al Congreso de Estados Unidos a aprobar de inmediato una legislación para “erradicar las Ciudades Santuario”, a las que calificó como “la causa principal de todos estos problemas”.

“Las ciudades estadounidenses deben ser santuarios seguros SOLO para los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, no para los inmigrantes ilegales que violaron las leyes de nuestra nación”, escribió Trump en su segundo mensaje.

El mandatario también dirigió un emplazamiento directo al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, así como a “cada gobernador y alcalde demócrata” del país, para que cooperen formalmente con su administración en la aplicación de las leyes migratorias.

Entre sus exigencias, Trump pidió que Walz y Frey entreguen a las autoridades federales “a todos los extranjeros ilegales criminales” actualmente detenidos en prisiones y cárceles estatales, así como a quienes tengan órdenes activas o antecedentes penales, para su “deportación inmediata”.

Asimismo, solicitó que las fuerzas del orden estatales y locales acepten entregar a los inmigrantes indocumentados arrestados por la policía local y que colaboren con las autoridades federales en la detención de personas buscadas por delitos.

Trump afirmó que los políticos demócratas deben asociarse con el Gobierno Federal para proteger a los ciudadanos estadounidenses mediante la “rápida remoción de todos los extranjeros ilegales criminales” del país, y señaló que en lugares como Memphis, Tennessee, o Washington, D.C., esa cooperación ya ha producido “calles más seguras para TODOS”.

El presidente sostuvo que todas estas peticiones se basan en el “sentido común” y que permitirían crear “las mejores circunstancias posibles” para restaurar la seguridad en el país.

Deportación masiva en marcha

Trump volvió a cargar contra la administración de Joe Biden y el liderazgo demócrata, a quienes acusó de haber permitido durante los últimos cuatro años el ingreso de “decenas de millones de delincuentes extranjeros ilegales”, incluyendo, según dijo, “asesinos, violadores, secuestradores, narcotraficantes y terroristas convictos”.

El mandatario también recordó que ganó las elecciones de 2024 con una “victoria aplastante histórica”, en parte —afirmó— por su promesa de sellar la frontera y ejecutar “la mayor deportación masiva de delincuentes extranjeros ilegales en la historia de Estados Unidos”.

Trump aseguró que ese esfuerzo de deportación ya está en marcha y afirmó que en los estados gobernados por republicanos las operaciones se desarrollan sin disturbios debido a la cooperación entre autoridades locales y federales.

