Zelenski afirma que el acuerdo de garantías de seguridad de EE.UU. para Ucrania está listo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este domingo que el documento de garantías de seguridad elaborado por Estados Unidos para su país está “100% listo”, tras dos días de conversaciones en las que participaron delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, informó Associated Press.

Durante una comparecencia ante la prensa en Vilna, en el marco de una visita oficial a Lituania, Zelenski explicó que Kiev está a la espera de que sus socios definan una fecha para la firma del acuerdo. Una vez firmado, el texto deberá ser ratificado tanto por el Congreso estadounidense como por el Parlamento ucraniano.

El mandatario subrayó además que la aspiración de Ucrania de incorporarse a la Unión Europea en 2027 forma parte central de su estrategia de seguridad.

“Es una garantía de seguridad económica”, afirmó.

Zelenski calificó las conversaciones celebradas en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, como un formato inusual por su carácter trilateral, al incluir no solo a diplomáticos, sino también a representantes militares de las tres partes.

Las reuniones, que se desarrollaron entre el viernes y el sábado, constituyen el intento más reciente de avanzar hacia el fin de la invasión rusa a gran escala, que se aproxima a su cuarto año.

No obstante, el presidente ucraniano reconoció que persisten diferencias profundas entre Kiev y Moscú, especialmente en lo relativo al territorio. “Nuestra posición sobre nuestro territorio —la integridad territorial de Ucrania— debe ser respetada”, recalcó.

En paralelo, el presidente ruso Vladímir Putin mantuvo el jueves conversaciones prolongadas con Steve Witkoff y Jared Kushner, enviados del presidente estadounidense Donald Trump.

El Kremlin reiteró que cualquier acuerdo de paz exigiría que Ucrania retire sus tropas de regiones del este que Rusia se ha anexionado ilegalmente, aunque no controla en su totalidad.

Zelenski señaló que Washington intenta encontrar una fórmula de compromiso, pero advirtió que ese esfuerzo solo será viable si todas las partes están dispuestas a ceder. “Estados Unidos está buscando un punto medio, pero todos deben estar listos para el compromiso”, afirmó.

Según un funcionario estadounidense citado por AP, las delegaciones regresarán a Emiratos Árabes Unidos el próximo 1 de febrero para una nueva ronda de negociaciones. Las conversaciones recientes abordaron asuntos militares y económicos, incluida la posibilidad de un alto el fuego previo a un acuerdo más amplio.

