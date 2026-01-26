Bella Hadid y Adán Bañuelos rompieron tras dos años de noviazgo

La modelo Bella Hadid y su novio, el jinete Adán Bañuelos terminaron su relación tras dos años de noviazgo. Varios medios reportaron este lunes 26 de enero que la pareja puso fin a su romance, aunque se desconocen los motivos detrás de la ruptura.

La modelo y el vaquero fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en 2023. La pareja fue captada tomada de las manos y besándose mientras paseaban por Fort Worth, Texas.

En febrero de 2024, Bella Hadid confirmó su relación con Adán Bañuelos con una serie de fotos en su cuenta de Instagram. La modelo compartió imágenes de su fiesta de cumpleaños número 27 y en las fotos aparecía Bañuelos. En un video corto aparecían los dos inclinándose para darse un beso en los labios.

Tras iniciar su relación con Bañuelos, Bella hizo público su deseo de convertirse en madre algo que superaba sus ganas de casarse. Durante una entrevista con British Vogue en mayo de 2024 habló sobre su idea de la familia.

“Pienso en la familia. No puedo esperar a ser madre. Nunca crecí pensando: ‘Ay, tengo esta visión del matrimonio’. Tengo esta visión de ser madre. Pero llegó un punto en el que pensé: ‘¿Sabes qué? Es algo para mí’. Creo que eso me haría realmente feliz”, explicó al medio. Bella Hadid se involucró en las competencias de su novio, con quien comparte la pasión por el trabajo.

En agosto de 2024 Adán Bañuelos habló sobre su relación con Bella Hadid en el podcast “Along For the Ride” y cómo se sintió luego de que ella se mudara con él.

“ Fue genial porque realmente quería que eso fuera parte de nuestra relación. Sabes, empiezas a sentir algo por alguien y empiezas a pensar cosas como: ‘Tío, tal vez este sea el resto de mi vida aquí’, y saber que ella es un ser humano así de simple [y] que las cosas materiales no son importantes, o lo más importante”, dijo el vaquero.

