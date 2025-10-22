Bella Hadid se disculpa por enfrentar dificultades en el desfile de Victoria’s Secret

La modelo Bella Hadid respondió a las críticas por su forma de caminar en la pasarela durante su participación en el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show.

Bella Hadid fue una de las modelos estrellas del desfile de la famosa marca de lencería. La super modelo salió a la pasarela en dos ocasiones. Durante su primer desfile lució un conjunto de lencería roja mientras cantaba la cantante colombiana Karol G. Luego Bella Hadid apareció con un conjunto plateado y unas enormes alas de ángel en su espalda.

Muchas personas en redes sociales aseguraron que durante esta caminata en la pasarela, a Bella Hadid le costaba caminar cómodamente.

“¿Qué demonios le pasa a la modelo?”, preguntó un usuario en TikTok. Ante esto, Bella Hadid respondió con total sinceridad que no se sentía bien en ese momento ya que la pasarela coincidió con su menstruación y además aseguró que su cuerpo todavía no se recupera de los intensos tratamientos alternativos a los que se sometió hace varias semanas para tratar la enfermedad de Lyme que padece desde hace más de 10 años.

“Chica, tuve mi período esa mañana y aún no tengo suficiente energía después de todo lo que pasó en el hospital”, comenzó diciendo Hadid en el comentario de la usuaria en TikTok.

La modelo aseguró que hizo lo mejor que pudo en ese momento y pidió disculpas por “decepcionar”. “Pero hice lo mejor que pude y te AMOOO por esto. Estoy bien, lo juro. Lo siento si te decepcioné. Te amo, de verdad ‼”.

El mes pasado Bella Hadid se ausentó temporalmente de las redes sociales. Su madre, Yolanda Hadid, compartió fotos en las que se veía a la modelo en una cama de hospital, recibiendo tratamiento por vía intravenosa y con catéteres.

Bella Hadid ha hablado abiertamente sobre las dificultades que ha enfrentado tras recibir el diagnóstico de Lyme, una enfermedad causada por la picadura de garrapata.

“Vivir en esta situación, que empeoraba con el tiempo y el trabajo mientras intentaba enorgullecerme a mí misma, a mi familia y a quienes me apoyan, me había afectado de maneras que no puedo explicar. Estar tan triste y enferma con tantas bendiciones, privilegios, oportunidades y amor a mi alrededor fue posiblemente lo más confuso del mundo”, dijo en una publicación en 2023.

Sigue leyendo:

Jon Bon Jovi anuncia nueva gira tras recuperarse de una cirugía de cuerdas vocales

Rosalía podría enfrentar costosa multa por promocionar sin permiso su álbum en Madrid

Shakira defiende la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl: “Es el momento perfecto para una actuación como esta”