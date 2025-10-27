Bella Hadid fue la madrina en una fiesta de quince años

La modelo Bella Hadid se mostró emocionada al asistir a su primera fiesta de quince años, una celebración de la familia de su novio Adán Bañuelos.

Bella Hadid tiene una relación desde hace varios años con Adán Bañuelos, un jinete y estrella de rodeo de ascendencia mexicana. La modelo fue la madrina de una familiar de Bañuelos que celebraba su fiesta de quince años.

A través de sus historias de Instagram, la modelo publicó varias fotos de la celebración a la que asistió junto a su novio. En una de las fotos se observa a la protagonista de la fiesta con su tradicional vestido de quince años de color lila mientras varias acompañantes acomodaban algunos detalles en su tiara y atuendo.

“La quinceañera de Bellita”, escribió Bella en la publicación. “¡Es un honor ser tu madrina, mi dulce niña! Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti”.

Bella Hadid viviendo la experiencia de ser madrina de unos XV años en México 🇲🇽 pic.twitter.com/7CeRHgXpHB — Indie 505 (@Indie5051) October 27, 2025

En otra historia la modelo, que recientemente participó en el Victoria’s Secret Fashion Show, publicó un video de su novio bailando el tradicional vals con la anfitriona de la fiesta.

Bella Hadid vive con Bañuelos en Texas. Recientemente la modelo publicó una serie de imágenes en la que se observa el recibimiento que le dio su novio para su cumpleaños luego de participar en el show de Victoria’s Secret. La artista también fue recibida por amigos y familiares en Texas.

“Semana de cumpleaños… Volando directamente de este amor al show de VS dos años seguidos… Me hace sentir muy agradecida por mi familia y seres queridos texanos…”, escribió.

Hadid, quien padece la enfermedad de Lyme desde hace más de 10 años, dijo en una entrevista con Allure cómo fue el momento en el que se enamoró de Bañuelos. “Lo vi entrar y fue como una bocanada de aire fresco. Así que básicamente entró, entró a la sala de exposiciones, que es donde hacemos todo el trabajo del show. Me estaban probando un sombrero de vaquero. Lo vi y pensé: ‘Ese es el… Siempre quise al vaquero'”.

Bella Hadid y Adán Bañuelos estan saliendo desde 2023 pero no fue sino hasta San Valentín de 2024 que Bella Hadid hizo su primera publicación en redes sociales junto al famoso jinete.

