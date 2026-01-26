Congresistas califican de “abominable” ataque racista contra legislador hispano

El Caucus Afroamericano del Congreso de Estados Unidos (CBC) denunció este lunes como “abominable e inaceptable” la agresión “racista” sufrida por el representante demócrata Maxwell Frost durante su participación en actividades paralelas al Festival de Cine de Sundance, en Utah.

En un comunicado oficial, el grupo calificó el ataque como un acto “racista y cobarde” y subrayó que la violencia política “no tiene cabida en nuestra democracia”.

El episodio ocurrió el pasado fin de semana en Park City, donde Frost —congresista por Florida y primer integrante de la Generación Z en el Capitolio— se encontraba asistiendo al reconocido festival de cine independiente.

Según relató el propio legislador, un hombre se le acercó, lo agredió físicamente y le gritó que el presidente Donald Trump lo iba a deportar, antes de huir lanzando insultos racistas. Posteriormente, Frost indicó en la red social X que el atacante estaba bajo los efectos del alcohol.

Testimonios citados por The Hollywood Reporter señalan que durante el altercado el agresor gritó consignas relacionadas con su identidad racial, asegurando sentirse “orgulloso de ser blanco”. Las autoridades también informaron que el mismo individuo atacó a una mujer que se encontraba en el lugar antes de ser interceptado por personal de seguridad.

Se encuentra bien

El congresista, de 29 años, nacido en Orlando y de ascendencia puertorriqueña y haitiana, aseguró que se encuentra “bien” pese al incidente y confirmó que el agresor fue detenido por la Policía local.

El Caucus Afroamericano expresó alivio por la seguridad de su colega y agradeció la respuesta de las autoridades. “La violencia política no tiene cabida en nuestra democracia, punto. Este ataque contra el congresista Frost nunca debió haber ocurrido”, afirmó el bloque legislativo.

La organización del Festival de Cine de Sundance también se pronunció tras lo sucedido, aunque aclaró que el incidente ocurrió en un evento no afiliado al certamen.

“Condenamos enérgicamente la agresión y repudiamos cualquier forma de violencia, acoso e incitación al odio”, indicó el festival en un comunicado, en el que añadió que ese tipo de conductas “contradicen nuestros valores de mantener un ambiente acogedor e inspirador para todos”.

Con información de EFE.

