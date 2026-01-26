Hallan muerta a bebé recién nacida en una bolsa en el apartamento de su madre en Brooklyn

Una bebé de un mes fue hallada sin vida en el apartamento de su madre en Brooklyn el sábado luego de que la policía respondiera a una llamada al 911 de la abuela del infante y su madre fue arrestada por ocultar el cadáver, manifestaron las fuentes.

Gynae Kendall, de 25 años, fue acusada el domingo de ocultar un cadáver.

Las autoridades recibieron una llamada para un control de bienestar en un apartamento en Flatbush a las 8:26 de la noche del sábado, indicaron los funcionarios. Al apersonarse en el lugar, descubrieron a una bebé de un mes inconsciente.

La llamada al 911 para un control de bienestar fue hecha por la madre de la mujer que residía en el apartamento, explicaron las fuentes e informó Daily News.

Los funcionarios descubrieron a la bebé, Adonnys Kendall, que se encontraba dentro de una bolsa de lona en el apartamento de su madre, dijeron las fuentes.

Los servicios médicos de emergencia que acudieron al lugar de los hechos declararon al infante muerto. La causa será determinada por la Oficina del Médico Forense, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). No se aclaró de inmediato cuánto tiempo llevaba muerta la pequeña niña.

Kendall no cuenta con antecedentes penales ni antecedentes aparentes de enfermedad mental, señalaron las fuentes.

La madre espera la lectura de cargos en el Tribunal Penal de Brooklyn el lunes.

