Kanye West se disculpa por sus comentarios antisemitas y atribuye su conducta a una lesión cerebral

El rapero Kanye West se disculpó públicamente por sus polémicos mensajes antisemitas y racistas y atribuyó su comportamiento a una su comportamiento a una lesión cerebral no diagnosticada y problemas de salud mental.

West, también conocido como Ye, compartió un extenso mensaje de disculpas en The Wall Street Journal en el que se disculpó por sus mensajes de odio contra las personas judías y en contra de los afroamericanos. Un ejemplo de estos comentarios fue cuando se declaró nazi y expresó su admiración hacia Adolf Hitler.

El rapero aseguró que está comprometido con hacer un “cambio significativo”. “Lamento y estoy profundamente mortificado por mis acciones en ese estado, y estoy comprometido con la rendición de cuentas, el tratamiento y un cambio significativo”, expresó.

En su texto, el artista atribuyó su comportamiento a un accidente automovilístico que sufrió hace 25 años que causó daños en su lóbulo frontal y luego fue diagnosticado con trastorno bipolar. “No se diagnosticó correctamente hasta 2023. El descuido médico causó graves daños a mi salud mental y me llevó al diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1”.

West lamentó la afición que sintió por la esvástica, símbolo de la Alemania nazi. Reveló que buscó ayuda profesional en 2025 luego de que vivió un “episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoico e impulsivo” y luego tocó fondo hace “unos meses”.

El rapero aseguró que con esta disculpa busca “paciencia y comprensión”. “No pido compasión ni un pase libre, aunque aspiro a ganarme su perdón. Les escribo hoy simplemente para pedirles paciencia y comprensión mientras encuentro el camino a casa”, dijo el esposo de Bianca Censori.

Luego de los comentarios antisemitas y racistas varias marcas se pusieron fin a las relaciones comerciales que tenían con West, como por ejemplo la marca de ropa deportiva Adidas, que alguna vez vendió sus zapatillas homónimas Yeezy.

Esta disculpa llega días antes del lanzamiento del nuevo álbum de Kanye West ‘Bully’. El nuevo trabajo discográfico del rapero se estrenará el 30 de enero de 2026.

