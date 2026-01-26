Miembros del Tren de Aragua entre los implicados en caso de malware en cajeros automáticos en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció este lunes la imputación de 31 personas adicionales involucradas en una red delictiva que presuntamente sustrajo millones de dólares de cajeros automáticos en diversos puntos del país, incluidos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua. En total, se han producido 50 arrestos.

De acuerdo con los expedientes presentados ante las autoridades judiciales en Nebraska, los líderes de la conspiración reclutaron a miembros de esta organización delictiva para instalar programas informáticos maliciosos en máquinas de retiro de efectivo distribuidas por todo el territorio nacional, informó ABC News.

El fiscal general adjunto, Todd Blanche, señaló que “una gran red de delincuentes extranjeros presuntamente participó en una conspiración nacional para enriquecerse a sí mismos y a la organización terrorista TdA estafando a ciudadanos estadounidenses”. El funcionario también advirtió que “tras cometer robos a bancos, fraudes y otros delitos graves, serán procesados ​​con firmeza y rendirán cuentas por sus delitos”, como parte de una estrategia integral para frenar estas actividades ilícitas.

El método de estafa “Jackpotting”

El fraude se ejecutaba mediante un malware específico denominado Ploutus. El Departamento de Justicia detalló que los grupos criminales operaban bajo una modalidad que denominan “jackpotting”, un proceso comenzaba con una fase de prueba en la que manipulaban el cajero para observar la velocidad de la respuesta policial.

Si no se detectaba intervención de seguridad, los sospechosos instalaban el software malicioso a través de una unidad USB. Cuando se infecta, el sistema del cajero recibía comandos externos no autorizados que forzaban la salida del dinero en efectivo de manera ininterrumpida.

Este caso es el resultado de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional junto a múltiples agencias policiales estatales y locales. La Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan es la encargada de liderar estos esfuerzos federales.

Respecto a la misión de esta unidad, Blanche aseguró que “no se detendrá hasta desmantelar y destruir por completo a TdA y a otros terroristas extranjeros que siembran el caos en Estados Unidos”.

El proceso judicial continuará desarrollándose en las cortes federales para determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los más de 50 imputados actuales.

