Piden $10 millones de dólares por uno de los apartamentos de Giorgio Armani en Nueva York

El diseñador Giorgio Armani logró formar una envidiable cartera de bienes raíces que incluye múltiples propiedades en todas partes del mundo. Ahora, una de sus residencias de lujo en Upper East Side, Nueva York, ha entrado al mercado de bienes raíces por $10 millones de dólares.

Esta propiedad entra al mercado de bienes raíces cuatro meses después de que muriera a los 91 años. En su momento, la firma de moda escribió en un comunicado que su fundador “falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos. Trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones, y los muchos proyectos en curso y futuros”.

En el listado, disponible en la página web de Douglas Elliman, se ofrece esta propiedad como “una oportunidad única de poseer el pied-à-terre privado de Giorgio Armani en el icónico 760 Madison Avenue, idealmente ubicado en la codiciada esquina de East 65th Street y Madison Avenue”.

Armani estuvo muy involucrado en el diseño de este apartamento, pero nunca lo habitó, por lo que también se resalta que su comprador será el encargado de estrenarlo. La unidad está ubicada en la sexta planta del edificio y los agentes encargados de su venta también resaltan que “cuenta con acabados a medida creados exclusivamente para esta vivienda”.

El apartamento tiene una extensión de 2,000 pies cuadrados distribuidos en dos dormitorios, dos baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el diseño interior se dice que “el suelo de parquet de Versalles de roble blanco a medida combina a la perfección y la elegancia atemporal del Upper East Side con el diseño contemporáneo“. También incluye muchos elementos originales de la colección Armani Casa.

Además de las comodidades que hay dentro de la propiedad, este edificio ofrece varios servicios y áreas comunes: gimnasio, spa, restaurante, jardines y más.

