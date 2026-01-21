Lily Allen y David Harbour habrían encontrado comprador para su casa en Nueva York

Parece ser que el precio era lo que estaba en contra de Lily Allen y David Harbour a la hora de vender su casa en Carroll Gardens, Nueva York. La pareja, quienes anunciaron su divorcio el año pasado, han encontrado un comprador para el sitio pocos días después de rebajar su precio.

Actualmente, en el listado disponible en Compass la propiedad está marcada como “en contrato” y aunque ciertamente a veces estas negociaciones no llegan a un buen fin, esta debe ser una buena noticia para el actor y la cantante, quienes no terminaron en buenos términos su relación.

Esta propiedad entró al mercado de bienes raíces en octubre del año pasado por $8 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que su precio se rebajara a inicios de este año a $7.3 millones de dólares. Como por ahora la propiedad está solo “en contrato” no se sabe si la persona interesada accedió a pagar esa segunda cifra o si ha logrado alcanzar una rebajar mayor.

Allen y Harbour tuvieron mucho que ver con el diseño de esta propiedad, pues se encargaron de hacer una extensa reforma luego de comprarla en 2021 por $3.35 millones de dólares. El proyecto de reforma le tomó un par de años e incluso el resultado fue mostrado a través de la revista especializada ‘Architectural Digest’.

Por los momentos no se ha revelado la identidad del nuevo comprador, pero sí se sabe que podrá disfrutar de una casa de 3,960 pies cuadrados distribuidos en cuatro plantas con cinco dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

