Adriana Lima recibió $12.96 millones de dólares por su mansión en Brentwood

La supermodelo Adriana Lima acaba de cerrar la venta de su mansión en Brentwood, California, luego de meses buscando un comprador. La venta de la propiedad se firmó por $12.96 millones de dólares, una cifra inferior a lo que esperaba recibir inicialmente.

Esta propiedad entró al mercado de bienes raíces en agosto del 2025 por $15.9 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando. Antes de su venta, la propiedad estuvo disponible por $13 millones de dólares.

Lima y su esposo Andre Lemmers III compraron esta mansión recién construida en 2022 por $12.35 millones de dólares, lo que quiere decir que recibir una ganancia bastante baja con la venta del lugar. En su momento, se dijo que la decisión de vender esta propiedad estaba relacionada a que la pareja iba a pasar de vivir en Los Ángeles a Nueva York.

“Nos robaron demasiado tiempo personal al estar al otro lado del país y hacer viajes más largos”, dijo la pareja a ‘The Wall Street Journal’ sobre la mudanza.

La propiedad recién vendida incluye una casa principal de 7,400 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, era descrita como una “moderna finca en Brentwood” que “ofrece una extraordinaria combinación de privacidad, diseño e innovación”.

Por los momentos se desconoce la identidad del comprador, pero sí se sabe que tendrá a su disposición un lote de 0.34 acres. Además, la residencia resalta por su sistema de seguridad con cámaras con inteligencia artificial, alertas perimetrales automatizadas fuera del horario laboral y un servicio de patrullaje armado durante las 24 horas.

Adicional a la casa principal hay una casa para huéspedes y un garaje independiente.

Sigue leyendo:

• Ellen DeGeneres saca del mercado su granja en Reino Unido

• Lily Allen y David Harbour habrían encontrado comprador para su casa en Nueva York

• Piden $40 millones de dólares por antigua mansión de Johnny Carson en Bel Air

