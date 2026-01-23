Ellen DeGeneres saca del mercado su granja en Reino Unido

En julio del 2025, Ellen DeGeneres y su esposa Portia de Rossi pusieron en venta la primera residencia en la que vivieron tras su mudanza a Reino Unido. La pareja esperaba recibir $30 millones de dólares por la propiedad, pero ahora la han retirado del mercado.

Esta propiedad, ubicada en Cotswolds, fue comprada por la pareja en 2024 por $18 millones de dólares, por lo que esperaban anotarse una importante ganancia con su venta. Por los momentos se desconoce la razón por la que salió del mercado, pero seguro se debe a la falta de ofertas recibidas durante estos meses.

Por ahora tampoco se puede asegurar que la comediante haya cambiado de opinión sobre su venta, pues seguramente es parte de una estrategia y pronto regresará al mercado.

Esta gran propiedad incluía una casa principal de 14,660 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Pese a las múltiples comodidades y lujos, se asegura que DeGeneres y De Rossi vivieron en el sitio durante solo un mes, pues no les terminó de convencer el vecindario. También se llegó a asegurar que la pareja estaba buscando desarrollar en Reino Unido el mismo negocio que tenía en California: vender, reformar y revender propiedades.

La casa tipo granja sale del mercado poco tiempo después de que DeGeneres invirtiera nuevamente en Estados Unidos. La comediante pagó $27.4 millones de dólares por una mansión que está ubicada en una comunidad ya muy conocida para ella, Montecito.

Esta compra en Estados Unidos hizo reforzar los rumores que existían sobre su posible regreso al país. Hay que recordar que ella se mudó luego del triunfo de Donald Trump en las elecciones, incluso llegó a decir que ese resultado sí influyó en su decisión de cambiar de país.

Sigue leyendo:

• Lily Allen y David Harbour habrían encontrado comprador para su casa en Nueva York

• Piden $40 millones de dólares por antigua mansión de Johnny Carson en Bel Air

• Antiguo hogar de Uma Thurman está en venta por $8.95 millones de dólares