Rod Stewart arremete contra Trump por comentarios sobre las tropas de la OTAN

El músico británico Rod Stewart publicó un video en redes sociales en el que, apelando a su condición de caballero del Reino Unido, cuestionó las recientes declaraciones de Donald Trump sobre el rol de las tropas de la OTAN en Afganistán y pidió al primer ministro Keir Starmer que reclame una disculpa formal.

En la grabación, Stewart se muestra serio y visiblemente molesto mientras responde a los comentarios del presidente estadounidense que minimizaron la participación de fuerzas europeas en el conflicto. Vestido con su estilo habitual, Stewart inicia su mensaje diciendo: “Puede que solo sea una humilde estrella de rock. Pero también soy un caballero del reino y tengo mis opiniones”.

El cantante afirma sentirse ofendido por las críticas de Trump al desempeño de las tropas británicas y recuerda las pérdidas sufridas por el Reino Unido durante la guerra y solicita directamente al primer ministro británico, Keir Starmer, que le exija al norteamericano una disculpa.

“Nací justo después de la Segunda Guerra Mundial y tengo un gran respeto por nuestras fuerzas armadas, que lucharon y nos dieron la libertad. Por eso, me duele profundamente leer que Trump, evasor del servicio militar, haya criticado a nuestras tropas en Afganistán por no estar en primera línea. Perdimos a más de 400 de nuestros hombres. Piensen en sus padres. ¡Piénsenlo! Y Trump los llama casi cobardes. Es insoportable. Así que les pido a ustedes, primer ministro Keir Starmer y líder de Reform UK, Nigel Farage. Por favor, hagan que Trump, el evasor del servicio militar, se disculpe, por favor”.

Las declaraciones del músico se producen tras una entrevista concedida por Trump a Fox News durante el Foro de Davos, en la que el exmandatario sostuvo que los aliados europeos no estuvieron en la primera línea del conflicto afgano. En esa conversación afirmó sobre la alianza militar: “Nunca los hemos necesitado. En realidad, nunca les hemos pedido nada… Ya saben, dicen que enviaron tropas a Afganistán, o esto o aquello. Y lo hicieron; se mantuvieron un poco apartados, un poco apartados del frente”, dijo.

Según datos oficiales, 457 soldados británicos murieron en Afganistán, una cifra solo superada por la de Estados Unidos. Las palabras de Trump generaron reacciones en el Reino Unido, incluido el pronunciamiento del primer ministro Starmer, quien rechazó el menosprecio hacia las fuerzas aliadas, aunque sin reclamar las disculpas públicas que ahora exige Rod Stewart.

“Nunca olvidaré su coraje, su valentía y el sacrificio que hicieron por su país. También hubo muchos heridos, algunos con lesiones que les cambiaron la vida. Considero que los comentarios del presidente Trump son insultantes y francamente atroces, y no me sorprende que hayan causado tanto dolor a los seres queridos de quienes murieron o resultaron heridos, y de hecho, a todo el país”, declaró Starmer.

