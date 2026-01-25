Natalie Portman critica a los Oscar por ignorar a las directoras en las nominaciones de 2026

La actriz Natalie Portman criticó que la Academia de Hollywood ignorara a las directoras femeninas en la categoría de ‘Mejor Director’ en los Premios Oscar, evento que se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026.

Portman asistió al Festival de Cine de Sundance en Utah para promocionar su nueva película,

The Gallerist. Durante su conversación con la prensa, la actriz expresó su frustración por la falta de representación femenina en la categoría ‘Mejor Director’ en la que figuran en su mayoría directores masculinos.

En una conversación con Variety, Portman dijo: “Muchas de las mejores películas que vi este año fueron dirigidas por mujeres. Se ven las barreras en todos los niveles porque muchas no fueron reconocidas en los premios”, dijo Portman, de 44 años, en una entrevista con Variety

La actriz mencionó algunas de las películas dirigidas por mujeres que, a su juicio, debían estar nominadas en esta categoría. “Entre Sorry Baby y Left-Handed Girl y Hedda y El testamento de Ann Lee … hay películas extraordinarias este año que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo los elogios que merecen”, continuó.

Portman detalló las dificultades que existen para hacer una película hoy en día y lamentó la poca atención que recibe el trabajo culminado después de todos los retos superados.

“Incluso cuando superas las barreras para conseguir financiación, que es más difícil, entrar en festivales, que es más difícil. Cada paso del camino es más difícil, y luego sales y es genial, y luego tampoco recibes la atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer”, dijo.

El pasado 10 de enero se anunciaron las películas nominadas en los premios Oscar 2026. De las películas nominadas en la categoría Mejor Director, solo una fue dirigida por una mujer.

La directora Chloé Zhao, quien dirigió Hamnet, es la única mujer nominada en esta categoría. Lo mismo ocurrió en 2025 cuando Coralie Fargeat, nominada por ‘The Substance’, fue la única directora nominada en esta categoría.

Además de Zhao, los nominados en la categoría ‘Mejor Director’ son:

Josh Safdie – Marty Supreme (“Marty Supremo”)

Paul Thomas Anderson – One Battle After Another (“Una batalla tras otra”)

Joachim Trier – Sentimental Value (“Valor sentimental”)

Ryan Coogler – Sinners (“Pecadores”)

Sigue leyendo:

Leonardo DiCaprio expresó descontento tras el anuncio de nominados a los Oscar

Guillermo del Toro queda fuera como Mejor Director en los premios Oscar 2026

Oscar 2026: ‘Sinners’ rompió el récord con 16 nominaciones