Yolanda Andrade se reencuentra con sus excompañeras de programa en medio de sus problemas de salud

En medio de la atención que ha generado su estado de salud, la conductora Yolanda Andrade reapareció públicamente a través de una serie de imágenes difundidas en Instagram por Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora, quien dio a conocer la reunión que sostuvo con las exconductoras del programa ‘Netas Divinas’. En la publicación, Lascurain destacó el significado emocional del encuentro y el tiempo compartido entre amigas.

“¡Que tarde más hermosa vivimos ayer! Nos juntamos Las Netas después de 4 años, estuvimos felices, hubo risas, recuerdos, lágrimas, abrazos y mucho, mucho amor”, escribió la cantante al pie del material.

Isabel Lascurain también expresó su emoción al ver la mejoría de Andrade, quien semanas atrás estuvo hospitalizada debido a la Esclerosis Lateral Amiotrófica que padece.

“Estos son los momentos que bendigo con toda el alma, tenernos cerca, abrazar Yolanda y verla tan bien. Está amistad es una historia de amor preciosa. Las adoro niñas, siempre juntas y como dice Consuelo … “Poderes de las Netas Divinas, ACTÍVENSE”.

En las fotografías se observa a Consuelo Duval, Luz María Zetina, Gloria Calzada, Alessandra Rosaldo y Yolanda Andrade, quienes formaron parte del elenco original del programa que debutó en 2006 por Unicable.

Además de las imágenes, Lascurain compartió un video en el que el grupo aparece reunido en oración. En ese momento, Andrade dirigió un mensaje a sus amigas: “Gracias señor por estos momentos, por la amistad, por el amor, por la lealtad, por todo lo que hemos vivido juntas. Gracias amigas queridas”.

De acuerdo con lo compartido por las propias integrantes, el reencuentro, ocurrido el pasado 22 de enero, se realizó a petición de Yolanda Andrade, quien manifestó su deseo de volver a ver a sus excompañeras.

Cabe mencionar que, si bien la publicación fue bien recibida por numerosos usuarios en redes sociales, algunos señalaron la ausencia de Martha Figueroa, quien también formó parte del elenco original del programa y no estuvo presente en la reunión.

Sigue leyendo: