Alcalde de Milán rechaza presencia de agentes del ICE en Juegos Olímpicos de Invierno: “No son bienvenidos”

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, aseguró este martes que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) de Estados Unidos “no son bienvenidos” a la ciudad que albergará los Juegos de Invierno a partir del 6 de febrero.

“Esta es una milicia que mata… Está claro que no son bienvenidos a Milán, no hay duda de ello. Simplemente, ¿podemos decir no a (el presidente estadounidense Donald) Trump por una vez?”, declaró Sala en una entrevista a la emisora RTL 102.5 Radio.

Este mismo martes, un portavoz del ICE confirmó a la AFP que agentes de un organismo que opera bajo el paraguas de esta agencia participarán en las operaciones de seguridad durante los Juegos Olímpicos de Invierno (del 6 al 22 de febrero).

El ICE está en el ojo del huracán por la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Mineápolis, durante unos operativos contra la inmigración irregular.

Giuseppe Sala declaró que el ICE es una milicia que mata. AP Photo/Gregorio Borgia

Un tema de seguridad

Las autoridades italianas negaron inicialmente la presencia de agentes del ICE y luego intentaron minimizar su papel, sugiriendo que solo ayudarían a garantizar la seguridad de la delegación estadounidense.

El vicepresidente estadounidense J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio deben asistir a la ceremonia de apertura en Milán el 6 de febrero.

El lunes, el ministro italiano del Interior, Matteo Piantedosi, subrayó que “el ICE como tal nunca operará en Italia, ya que la gestión del orden público, la inmigración y la seguridad corresponde a nuestras fuerzas policiales”.

“Si alguna vez, de manera totalmente hipotética, llegaran unidades aisladas pertenecientes a organismos de seguridad estadounidenses, en cualquier caso serían desplegadas de forma funcional y no operativa”, declaró a los medios italianos.

El presidente de la región de Lombardía, en el norte del país, que acoge parte de las competencias, declaró que su implicación se limitaría a la vigilancia de J. D. Vance y Marco Rubio.

“Será únicamente un papel defensivo, pero estoy convencido de que no pasará nada”, declaró Attilio Fontana a los periodistas.

