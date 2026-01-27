Confirman presencia de ICE en Juegos Olímpicos de Invierno en Italia

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estarán presentes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, de acuerdo a fuentes de la Embajada de Estados Unidos en Roma citadas por medios italianos.

El cuerpo de funcionarios de ICE estará en colaboración con otros servicios de seguridad estadounidenses y bajo la autoridad italiana

De acuerdo a los reportes, agregaron que ya en anteriores eventos olímpicos, varias agencias federales han prestado apoyo al Servicio de Seguridad Diplomática, entre ellas Homeland Security Investigations, la componente investigativa de la ICE.

“Obviamente, el ICE no lleva a cabo operaciones de control de la inmigración en países extranjeros sino que apoya al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos y al país anfitrión en el proceso de verificación y mitigación de los riesgos procedentes de organizaciones criminales transnacionales”.

Una declaración que contradice las palabras del ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, quien aseguró que el ICE “no operará en territorio italiano”.

“El orden y la seguridad pública en el territorio italiano los garantiza el Estado italiano”, declaró el ministro a los medios locales, calificando de “polémica basada en nada” las críticas sobre un supuesto despliegue del cuerpo estadounidense.

ICE levanta preocupación en Italia durante Juegos Olímpicos

La presencia de los miembros del cuerpo aduanero estadounidense ha suscitado preocupación en Italia en medio de sus redadas contra inmigrantes ordenadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Mineápolis y el reciente el asesinato de Alex Pretti por disparos de sus agentes.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, afirmó este martes en declaraciones a la radio RTL 102.5 sobre ICE es una “milicia que mata”.

“Es una milicia que entra en las casas de la gente firmando el permiso, está claro que no son bienvenidos en Milán. ¿Podremos decirle no a Trump por una vez? Los agentes de la ICE no deben venir a Italia porque no están alineados con nuestra forma democrática de garantizar la seguridad”, agregó.

Italia acoge del 6 al 22 de febrero los 25º Juegos Olímpicos de Invierno en las ciudades alpinas de Milano y Cortina (norte) con la presencia de deportistas de 93 países de todo el mundo.

