Trump envía al “zar” de la frontera a Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío del “zar” de la frontera, Tom Homan, hacia Minneapolis, en medio del incremento de los enfrentamientos entre agentes federales de inmigración y grupos de manifestantes, motivados por la reciente muerte del enfermero Alex Pretti a manos de las fuerzas de seguridad migratoria.

“Esta noche enviaré a Tom Homan a Minnesota. No ha estado involucrado en esa zona, pero conoce y aprecia a mucha gente de allí. Tom es duro, pero justo, y me informará directamente a mí”, apuntó Trump a través de Truth Social.

Homan, quien fue director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 2017, tiene una trayectoria que incluye roles en la Patrulla Fronteriza y la policía, cuya llegada tiene como objetivo principal evaluar la situación en el terreno y reportar los hallazgos directamente a la Casa Blanca.

Muerte de Pretti y protestas en Minneapolis

Las manifestaciones se intensificaron el sábado tras el fallecimiento de Alex Pretti, un ciudadano estadounidense que murió por disparos de agentes federales de inmigración. Este hecho se suma a la muerte de Renée Good el pasado 7 de enero bajo circunstancias similares. Durante el fin de semana, cientos de ciudadanos se congregaron para exigir el cese de las redadas y la retirada de las tropas federales de la zona.

A pesar de que las autoridades locales de tendencia demócrata apoyan las demandas de los manifestantes, el gobierno mantiene una postura distinta, pues el presidente Trump vinculó las protestas con otras “irregularidades administrativas” en el estado.

“Se está llevando a cabo una importante investigación sobre el fraude masivo de más de 20.000 millones de dólares en prestaciones sociales que ha tenido lugar en Minnesota y que es, al menos en parte, responsable de las violentas protestas organizadas que se están produciendo en las calles”, dijo Trump.

En tal sentido, el republicano también dirigió críticas hacia la congresista demócrata Ilhan Omar, a quien le cuestionó el crecimiento de su patrimonio personal y su postura política.

