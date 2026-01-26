Operativos migratorios del gobierno de Trump en EE.UU. han dejado al menos seis muertes

Al menos seis personas han muerto en Estados Unidos en el marco de la intensificación de los operativos migratorios impulsados por el gobierno del presidente Donald Trump, según una revisión de distintos casos ocurridos en varios estados y documentados por Associated Press.

Alex Pretti

El episodio más reciente ocurrió el sábado en Minneapolis, donde un agente de la Patrulla Fronteriza disparó y mató a Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años que trabajaba como enfermero.

Autoridades federales afirmaron inicialmente que Pretti era un agitador armado que representaba una amenaza para los agentes. Sin embargo, videos del momento muestran que sostenía únicamente su teléfono móvil cuando varios agentes lo lanzaron al suelo, lo golpearon y finalmente se escucharon varios disparos.

En las imágenes también se observa que, luego de esto, un agente retiró una pistola del cinturón de Pretti y se alejó del lugar. El primer disparo se produjo cuando Pretti ya estaba en el suelo, seguido de varios más.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó de “despreciables” las declaraciones de funcionarios federales sobre el caso.

La muerte de Pretti fue la segunda registrada en enero en Minneapolis durante acciones vinculadas a autoridades migratorias.

Renee Good

El 7 de enero, Renee Good, ciudadana estadounidense de 37 años, murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mientras se encontraba al volante de su camioneta.

Videos muestran que intentaba alejarse cuando el agente abrió fuego. Antes de morir, Good dijo: “No estoy enojado contigo”.

El Departamento de Justicia se negó posteriormente a compartir información del caso con autoridades estatales.

Silverio Villegas

Otro caso ocurrió en septiembre pasado en un suburbio de Chicago, donde agentes del ICE mataron a tiros al cocinero mexicano Silverio Villegas González, de 38 años, durante una parada de tráfico.

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el hombre intentó huir y arrastró a un agente con su vehículo, versión cuestionada por videos de la policía local en los que el agente minimiza sus supuestas heridas.

Jaime Alanis y Roberto Montoya

En California, dos muertes estuvieron relacionadas con huidas durante operativos migratorios.

El 10 de julio, Jaime Alanis, trabajador agrícola mexicano de 57 años, cayó desde el techo de un invernadero durante una redada del ICE en Glass House Farms y murió dos días después por una fractura de cuello.

En agosto, Roberto Montoya Valdez, guatemalteco de 52 años, falleció tras ser atropellado por una camioneta cuando cruzaba una autopista al huir de agentes cerca de una tienda Home Depot.

Un sexto caso se registró en octubre en Virginia, donde Josué Castro Rivera, jardinero hondureño de 24 años, murió atropellado en una carretera interestatal tras escapar a pie durante una parada de tráfico realizada por agentes del ICE. Su familia indicó que trabajaba para enviar dinero a Honduras.

Hasta el momento, ningún agente ha sido acusado en relación con estas muertes, señaló la agencia de noticias. Los casos han provocado protestas, demandas de autoridades estatales y locales contra las redadas migratorias y un tenso debate sobre el uso de la fuerza por parte de las agencias federales.

Sigue leyendo:

• Trump envía al “zar” de la frontera a Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti

• Senadores demócratas avanzan en bloquear fondos de seguridad para el DHS tras hechos en Minneapolis

• Juez de Minnesota ordena a funcionarios de Trump preservar evidencias del tiroteo contra Alex Pretti