Llegada de Tom Homan a Minnesota: su misión y repercusiones en medio de las protestas y represión

Luego de conocerse la decisión del presidente Donald Trump de enviar al “zar” de la frontera, Tom Homan, para dirigir de manera directa las operaciones federales en Minneapolis, diversas opiniones y dudas han surgido sobre su presencia.

El polémico movimiento estaría desplazando la cadena de mando habitual, otorgando a Homan facultades de supervisión que anteriormente recaían sobre la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el comandante Greg Bovino, informó ABC News.

A través de sus redes sociales, el presidente Trump explicó el lunes la naturaleza de esta asignación estratégica de Homan a Minnesota.

“Él no ha estado involucrado en esa área, pero conoce y simpatiza con mucha gente allí. Tom es duro, pero justo, y me reportará directamente”, señaló Trump.

Repercusiones tras la designación de Homan

Greg Bovino, quien se ha desempeñado como comandante general de Aduanas y Protección Fronteriza, regresará a su puesto como jefe del sector de El Centro, California, según confirmaron fuentes a ABC News, que señaló que su rol como comandante general fue una asignación de carácter temporal.

Por su parte, Tricia McLaughlin, secretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aclaró la situación laboral de Bovino el lunes, ante los rumores surgidos en las últimas horas tras los trágicos hechos que derivaron en la muerte del enfermero Alex Pretti en un operativo federal.

“Bovino NO ha sido relevado de sus funciones”, afirmó la funcionaria, quien además lo describió como una “parte clave del equipo del presidente y un gran estadounidense”.

Asesinato de Pretti en Minneapolis

La reestructuración ocurre tras el fallecimiento de Alex Pretti el pasado sábado en Minneapolis, durante un operativo con agentes federales. El DHS sostiene que Pretti portaba una pistola de 9 mm y se resistió al arresto.

Noem aseguró que el sujeto “había estado blandiendo un arma y poseía varios cargadores con la intención de dañar a los agentes”. Bovino, por su parte, calificó el hecho como una “masacre”, mientras que Kash Patel, director del FBI, cuestionó la legalidad de portar armas en protestas.

En contraste, autoridades locales y videos verificados por ABC News indican que Pretti tenía un permiso legal de armas y que, en el momento del incidente, sostenía un teléfono celular para grabar a los oficiales.

Sigue leyendo:

– Operativos migratorios del gobierno de Trump en EE.UU. han dejado al menos seis muertes

– Jefe de la Patrulla Fronteriza y algunos agentes podrían retirarse de Minneapolis

– Trump envía al “zar” de la frontera a Minneapolis tras la muerte de Alex Pretti