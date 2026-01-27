El “Hack” maestro para el desayuno en McDonald’s: huevos revueltos

La oferta de desayuno en las cadenas de comida rápida representa una oportunidad ideal para los clientes que buscan una opción caliente y reconfortante, especialmente durante la temporada de invierno. Para maximizar esta experiencia, el ex chef corporativo de McDonald’s, Mike Haracz, ha revelado el secreto definitivo para transformar un sándwich de bagel promedio en una delicia de nivel superior.

Haracz comparte una estrategia sencilla, pero efectiva para subir el nivel del menú de desayuno: solicitar un pequeño cambio en la preparación del huevo.

El problema del “Folded Egg”

El experto explica que, originalmente, el sándwich de bagel se sirve con un huevo plegado (folded egg). “Es un huevo precongelado que solo calientan en el microondas o en la parrilla. Es la peor opción de huevo que tiene McDonald’s”, afirma tajantemente.

El truco maestro: el huevo del Big Breakfast

Como conocedor profundo de la marca, Haracz indica que la clave está en realizar el pedido de la siguiente manera:

“Quiero un sándwich de bagel, pero en lugar del huevo plegado, ¿podrían ponerle los huevos revueltos que vienen en el Big Breakfast?”

Este tipo de huevos se cocinan directamente en el restaurante. Se trata de un producto de huevo líquido preparado al momento, lo que lo hace más sabroso, tierno y, por lo general, con una porción más generosa. Al añadir este componente, el resultado es un bagel infinitamente superior.

¿Por qué este cambio mejora tu desayuno?

Más allá del sabor, desde la perspectiva de la calidad alimentaria y la nutrición, el chef destaca puntos críticos que marcan la diferencia:

Textura superior: El folded egg es una tortilla precocida y ultraprocesada . Su textura suele ser gomosa debido a los estabilizadores necesarios para mantener su forma industrial.

El folded egg es una tortilla precocida y . Su textura suele ser gomosa debido a los estabilizadores necesarios para mantener su forma industrial. Cocción al momento: El huevo revuelto (aunque proviene de una mezcla líquida pasteurizada) recibe calor directo en la plancha, mejorando la palatabilidad y la experiencia sensorial.

El (aunque proviene de una mezcla líquida pasteurizada) recibe calor directo en la plancha, mejorando la y la experiencia sensorial. Efecto de saciedad: Al ser una porción visualmente más voluminosa y menos densa, la percepción de saciedad aumenta considerablemente en comparación con el huevo procesado.

