McDonald’s estrena nueva Cajita Feliz de Disneyland

A partir del 2 de diciembre de 2025, McDonald’s se unirá a la celebración de los 70 años de Disneyland Resort con una Cajita Feliz que incluirá más de 70 figuras coleccionables. La colección abarca desde personajes clásicos como Mickey y Blanca Nieves hasta figuras más recientes como Moana. Además, esta emocionante serie incluye personajes de los universos de Marvel y Star Wars.

Las más de 70 figuras coleccionables es un atractivo no solo atrae a los niños, sino que convierte la promoción en un evento de coleccionismo para adultos (“kidults”), un segmento clave que busca completar el set.

La nueva Cajita Feliz de Disneyland reemplazará a la Cajita Feliz actual de “Zootopia 2” y convivirá en paralelo con la Cajita Feliz del Grinch, la cual ofrece un obsequio de un par de calcetines a elegir entre cuatro modelos.

Uno de los mayores atractivos de esta Cajita Feliz es que su colección, que consta de 70 personajes diferentes, se asemeja a la Colección de Personajes Disney Fab 50 lanzada previamente en Disney World.

Este dato es clave, ya que McDonald’s está utilizando un modelo de éxito probado para garantizar el éxito de las Cajitas Felices.

La Cajita Feliz temática de Disneyland incluirá:

Juguetes: Dos juguetes de Disney (a diferencia del estándar de uno).

Dos juguetes de Disney (a diferencia del estándar de uno). Opción de Plato Fuerte: Hamburguesa, Chicken McNugget de cuatro piezas o Chicken McNugget de seis piezas.

Hamburguesa, Chicken McNugget de cuatro piezas o Chicken McNugget de seis piezas. Acompañamientos: Papas fritas, rodajas de manzana y una bebida.

Apenas se hizo oficial el lanzamiento, los fanáticos no se han hecho esperar y han inundado las redes sociales con comentarios.

