NYC bajo nieve: la tormenta invernal dejó acumulados históricos en los 5 condados

Nueva York ha amanecido en los últimos días convertida en un paisaje blanco pocas veces visto en los últimos años. La tormenta invernal Fern dejó una de las acumulaciones de nieve más importantes desde 2021, cubriendo calles, parques, avenidas y tejados con espesores que superaron el pie de nieve en varios puntos de la ciudad. Más allá de las imágenes espectaculares, los números revelan la magnitud real del fenómeno meteorológico que volvió a situar a la Gran Manzana bajo condiciones típicamente árticas.

De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el punto con mayor acumulación dentro de los 5 condados fue Washington Heights, en el alto Manhattan, donde se registraron 14.9 pulgadas de nieve. Esta cifra coloca al vecindario entre los más afectados por la tormenta y confirma que el norte de la isla fue una de las zonas donde la nevada golpeó con mayor intensidad.

Muy cerca de ese récord local quedó Central Park, que reportó 11.4 pulgadas, un dato especialmente relevante por tratarse del sitio de referencia histórica para medir las nevadas en la ciudad. Superar las 11 pulgadas en el corazón de Manhattan no es algo habitual en los inviernos recientes y subraya el carácter excepcional del evento.

De Manhattan a Staten Island: un manto blanco sin excepciones

En El Bronx, la nieve tampoco dio tregua. El sector de Fordham acumuló 13.5 pulgadas, mientras que en el área del puente Throgs Neck se midieron 12.5 pulgadas. Estas cifras convierten al borough en uno de los más castigados por la tormenta Fern, consolidando al norte de la ciudad como una franja donde la precipitación sólida alcanzó niveles particularmente elevados.

Brooklyn también fue protagonista del temporal. Williamsburg registró 12 pulgadas, una cantidad significativa para una zona donde las nevadas de 2 dígitos no son frecuentes. Flatbush alcanzó 11.3 pulgadas, Sheepshead Bay 10.5, Bay Ridge 10.2 y Midwood 9 pulgadas. Incluso áreas más cercanas al agua, como Battery Park, recibieron 7.5 pulgadas, demostrando que la tormenta logró imponerse pese a la influencia moderadora del río y el océano.

Queens presentó un patrón similar de fuertes acumulaciones. Whitestone reportó 11.1 pulgadas, Howard Beach 11, Bellerose 10.5 y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy llegó a 10.3 pulgadas. Astoria marcó 10.1 pulgadas y LaGuardia Airport 9.7, cifras que reflejan cómo la nieve cubrió también infraestructuras clave del transporte aéreo de la ciudad.

En Staten Island, el impacto fue igual de notable. Huguenot lideró con 14 pulgadas, seguido por Westerleigh con 13.5 y Dongan Hills con 13. Grasmere registró 11.4 pulgadas y Annadale 10. Estos números confirman que el borough, a menudo subestimado en grandes tormentas, fue uno de los más afectados en esta ocasión.

La distribución de la nieve dentro de la ciudad muestra una tendencia clara: prácticamente todos los condados superaron las 10 pulgadas en varios de sus puntos, algo que no ocurría desde hace varios inviernos. Según los registros históricos, la última vez que Nueva York había visto una nevada que dejara más de un pie de nieve en partes de la ciudad fue en 2021, lo que convierte a Fern en la tormenta más significativa en términos de acumulación desde entonces.

La comparación con los alrededores de la ciudad ayuda a dimensionar aún más el fenómeno. Aunque localidades cercanas de Nueva Jersey, Nassau y Westchester superaron las 15 e incluso 17 pulgadas, los valores registrados dentro de NYC no quedaron muy por detrás, un hecho poco común debido al efecto de isla de calor urbana que suele reducir la acumulación en zonas densamente pobladas.

Además del volumen total, destaca la uniformidad con la que la nieve se distribuyó por los 5 condados. No se trató de una nevada localizada, sino de un manto continuo que cubrió desde Washington Heights hasta Huguenot, pasando por Williamsburg, Fordham y Whitestone. Esta homogeneidad es uno de los factores que explican por qué la tormenta Fern será recordada como una de las más importantes de los últimos años para la ciudad.

Los expertos señalan que la combinación de aire ártico, humedad abundante y un desplazamiento lento del sistema fue clave para que la nieve se acumulara durante horas sin interrupciones significativas. Esto permitió que las capas se superpusieran de forma constante, elevando los totales finales muy por encima del promedio habitual.

En términos estadísticos, una nevada que deja entre 10 y 15 pulgadas en múltiples puntos de NYC se considera un evento mayor. Por ello, los datos de Fern no solo alimentarán los registros climatológicos, sino que también servirán como referencia para futuros inviernos, especialmente en un contexto de cambios climáticos donde los extremos meteorológicos tienden a ser más frecuentes.

Más allá de las cifras, la imagen de una Nueva York cubierta por más de un pie de nieve en varios barrios devuelve a la memoria colectiva escenas que parecían pertenecer a otro tiempo. Fern no solo pintó de blanco la ciudad: también reescribió, al menos por ahora, el libro de las grandes nevadas recientes en la Gran Manzana.

