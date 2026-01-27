8 personas murieron por frío extremo en Nueva York tras el paso de la tormenta invernal

Nueva York atraviesa uno de los episodios más trágicos del actual invierno tras confirmarse que 8 personas fueron encontradas muertas al aire libre en condiciones de congelamiento desde el sábado, mientras la ciudad continúa recuperándose de la tormenta de nieve más intensa de los últimos años.

Según Gothamist, las autoridades municipales informaron que 2 de las víctimas fueron halladas sin vida durante la mañana del lunes, una en Brooklyn y otra en El Bronx, en momentos en que las temperaturas se mantenían alrededor de los 20°F (-6°C) y el día anterior habían descendido incluso hasta los 14°F (-10°C). El pronóstico indica que el frío persistirá durante toda la semana, con valores por debajo del punto de congelación.

La policía detalló que alrededor de las 8:15 a.m. (ET), oficiales encontraron a un hombre inconsciente frente al 3651 de Jerome Avenue, en el vecindario de Norwood, El Bronx. Personal de emergencias médicas confirmó su muerte en el lugar. Hasta ahora, la identidad del hombre no ha sido revelada.

Aproximadamente 45 minutos después, una mujer de 90 años fue hallada sin vida frente a un edificio residencial en Crown Heights, Brooklyn. Las autoridades indicaron que su nombre se mantiene reservado hasta notificar formalmente a su familia.

La Oficina del Médico Forense de Nueva York investiga actualmente la causa de muerte en los 8 casos. Aunque no se ha emitido un dictamen final, el frío extremo aparece como un factor determinante en todas las investigaciones.

“El frío quema y paraliza”

El impacto del clima no se limita a las estadísticas. Andrew Chappotin, quien ha vivido en situación de calle durante 3 años, describió con crudeza lo que significa sobrevivir a una noche gélida en Nueva York.

Relató al medio citado anteriormente que pasó gran parte de la noche del viernes caminando para evitar quedarse inmóvil, hasta que decidió ir a casa de su hermana, algo que, según explicó, solo hace en casos de emergencia para no sobrecargar un apartamento ya saturado.

“Es un frío que quema. Quema y hace que el cuerpo se detenga, y es engañoso. Un minuto estás bien y al siguiente tus pies y dedos se sienten como si te los hubieran cortado”, dijo.

Chappotin explicó que el dolor al entrar en calor después es tan intenso como la exposición al frío mismo, y que ninguna cantidad de capas logra bloquear por completo las bajas temperaturas.

Al conocer las muertes ocurridas, afirmó que comprendió que había tomado la decisión correcta al buscar refugio. “Podría haber sido fácilmente una de esas víctimas”, señaló. También denunció la indiferencia que muchas veces enfrentan quienes viven en la calle: “He estado en apuros públicamente y docenas de personas simplemente pasaron de largo”.

Llamado urgente del alcalde

Durante una conferencia de prensa el lunes, el alcalde Zohran Mamdani informó que varias de las personas fallecidas habían tenido contacto previo con el sistema de refugios de la ciudad, aunque aclaró que aún es temprano para establecer conclusiones definitivas.

El alcalde reiteró su llamado a los neoyorquinos a llamar al 311 si observan a alguien en riesgo por el frío, ya que bajo el protocolo “Código Azul” todas esas llamadas se redirigen automáticamente al 911 para una respuesta inmediata.

“Los refugios tienen política de puertas abiertas durante ‘Código Azul’. Nadie es rechazado cuando hace este frío”, enfatizó Mamdani.

“Envío mis más profundas condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida. Cada pérdida es una tragedia, y por eso seguimos instando a las personas a buscar un lugar cálido y seguro”, agregó.

Más de 170 personas resguardadas

Según cifras oficiales, más de 170 personas sin hogar han sido trasladadas a refugios u otros espacios interiores desde que se activó el protocolo de emergencia por frío extremo.

La comisionada del Departamento de Servicios Sociales, Molly Wasow Park, indicó que al menos 3 personas fueron llevadas a hospitales de manera forzada por razones médicas, una medida que solo se aplica cuando existe riesgo inmediato para la vida.

“Cuando alguien no está adecuadamente vestido, está mojado o no puede reconocer el peligro real, especialmente con este clima, es cuando intervenimos y lo llevamos a un hospital”, explicó.

Una emergencia que expone vulnerabilidades

Las muertes registradas tras la tormenta de nieve no solo reflejan la severidad del invierno neoyorquino, sino también las debilidades estructurales que afectan a los sectores más vulnerables: personas sin hogar, adultos mayores y quienes viven aislados o con problemas de salud mental.

Organizaciones comunitarias han reiterado la necesidad de fortalecer la prevención, ampliar la capacidad de refugios dignos y mejorar los mecanismos de detección temprana de personas en riesgo durante eventos climáticos extremos.

Mientras la ciudad continúa limpiando calles cubiertas de nieve y restableciendo la normalidad, el frío sigue siendo una amenaza silenciosa. Las autoridades insisten en que una simple llamada puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

