Imelda Tuñón asegura que Maribel Guardia era el premio de una rifa entre hombres

Aunque los conflictos entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia parecían encaminarse a una resolución debdo a que el pleito legal ya parece haberse solucionado, la controversia volvió a escena luego de que la viuda de Julián Figueroa realizó nuevas y polémicas declaraciones sobre su exsuegra en una entrevista que está dando mucho de qué hablar.

Durante una charla para el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Imelda Tuñón aseguró que, dentro de su entorno cercano, se hablaba desde hace años de presuntas dinámicas en las que algunas personas “se rifaban noches” con Maribel Guardia.

De acuerdo con su testimonio, estas versiones le fueron compartidas incluso antes de iniciar su relación con Julián Figueroa. La joven relató que fue su abuelo quien le comentó por primera vez sobre estos señalamientos, al referirse a supuestas reuniones en las que los participantes pagaban $100 mil pesos y el ganador se quedaba con la actriz, cuando la costarricense era muy joven.

“A mí desde antes de que anduviera con Julián, mi abuelo no estaba muy convencido. Él me dijo: Es que esta señora, mi socio, el arquitecto, me ha dicho varias veces que la han invitado a rifas y cada quien pone $100 mil pesos. El que gana se queda con Maribel Guardia toda la noche.’ También me dijo eso otra persona… hace muchos años”, expresó Tuñón durante la entrevista.

Para concluir, la actriz señaló que cuenta con diversas fuentes que, según dijo, respaldan la versión que le compartió su abuelo y añadió que otras personas del medio artístico tendrían conocimiento del tema, pero que no han hablado públicamente debido a presuntas amenazas.

Cabe recordar que el conflicto personal y legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia se ha intensificado en meses recientes a raíz de declaraciones cruzadas, en las que se han abordado aspectos de la vida privada de ambas, así como episodios relacionados con el fallecido cantante Julián Figueroa.

