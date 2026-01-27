Kanye West aclara que su carta de disculpas no es una estrategia para impulsar su carrera

El rapero Kanye West aclaró que su extensa disculpa por sus antiguos comentarios antisemitas y racistas no forma parte de una estrategia publicitaria para darle impulso a su carrera musical ante el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Bully’ que se estrenará el 30 de enero.

West publicó una carta abierta en The Wall Street Journal donde se disculpó por sus comentarios antisemitas y racistas, declaraciones que le valieron una ola de críticas y cancelaciones, tanto en redes sociales como el fin de alianzas comerciales.

Kanye West, quien cambió legalmente su nombre a Ye en 2021, aseguró que esta carta de disculpa no es una estrategia publicitaria, ya que es uno de los artistas más escuchados de Estados Unidos en 2025 y las cifras de streaming respaldan su éxito musical. Explicó que su disculpa es sincera y que se origina por “sentimientos de remordimiento”.

“No se trata de revivir mi comercialidad. Esto se debe a que estos sentimientos de remordimiento eran muy pesados ​​en mi corazón y en mi espíritu. Debo una enorme disculpa una vez más por todo lo que dije que lastimó a las comunidades judía y negra en particular. Todo fue demasiado lejos. Miro los escombros de mi episodio y me doy cuenta de que esto no es lo que soy. Como figura pública, mucha gente sigue y escucha cada palabra mía. Es importante que se den cuenta y entiendan de qué lado de la historia quiero estar. Y ese es el del amor y la positividad”, dijo a la revista Vanity Fair a través de correo electrónico.

Kanye aseguró que sus relaciones personales se vieron afectadas por sus comentarios impulsivos. Además, aseguró que mientras atravesaba por el episodio maníaco creía que veía el mundo “con mucha más claridad” y que los demás “estaban exagerando”. También estaba seguro de que no estaba enfermo.

Según explicó, el cambio en su medicación lo llevó a un cuadro depresivo profundo y que gracias a su esposa, Bianca Censori, buscó ayuda profesional y se internó en un centro de rehabilitación. “Hacia el final de mi episodio maníaco de cuatro meses, me cambiaron la medicación. En ese cambio, el antipsicótico me sumió en un episodio depresivo muy profundo. Mi esposa lo reconoció, y buscamos en un centro de rehabilitación en Suiza una corrección eficaz y estabilizadora de mi régimen. Debes entender que el trastorno bipolar es una enfermedad. Es una de las enfermedades no terminales más letales”, dijo.

En su carta de disculpas, Kanye West atribuyó su comportamiento a una lesión cerebral causada por un accidente de tránsito hace 25 años que no fue diagnosticada. “No se diagnosticó correctamente hasta 2023. El descuido médico causó graves daños a mi salud mental y me llevó al diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1”, dijo en la carta.

