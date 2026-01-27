Revelan cuánto cobró Alex Honnold por escalar el rascacielos Taipei 101 de 508 metros

El escalador estadounidense, Alex Honnold, que ha redefinido los límites del vértigo, se colgó, literalmente, del Taipei 101, uno de los rascacielos más altos del mundo, sin cuerdas, sin arnés y sin red de seguridad.

Fue una maniobra de alto riesgo para cualquiera, menos para él. El ascenso, transmitido en vivo por Netflix el 25 de enero, dejó a miles sin aliento, pero a él sin una fortuna.

¿Qué tanto cobró por jugarse la vida a 500 metros del suelo? Una suma de seis cifras medias ($500,000 dólares), según contó al New York Times.

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

En una entrevista reciente, Honnold puso las cartas sobre la mesa. “Mi pago es ridículamente bajo si lo comparas con lo que gana un jugador promedio en las grandes ligas”, soltó Alex Honnold.

Y tiene razón: en la MLB, hay peloteros que jamás pisan el All-Star Game y aun así firman contratos de más de 100 millones de dólares.

No todo se mide en dólares

A pesar del “sueldito”, Alex Honnold asegura que no lo hizo por dinero. Según él, si el edificio le hubiera dado permiso sin cámaras ni contrato de por medio, igual lo habría hecho.

“Me interesaba el reto. Saber si era capaz. Lo demás, es ruido de fondo”, explicó.

Y lo dice alguien que ha hecho del abismo su zona de confort. Para él, conquistar una mole de acero como el Taipei 101 es menos un negocio y más una declaración personal.

