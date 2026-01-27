Tiendas Ross inicia ventas de liquidación con artículos a 49 centavos

Mientras incluso las tiendas de dólar han dejado atrás los precios de $1, Ross Dress for Less vuelve a llamar la atención de los compradores con una de sus liquidaciones más esperadas del año: artículos desde $0.49.

De acuerdo con consumidores y expertos en ofertas, la famosa venta de fin de año de Ross arranca esta semana y ya se deja sentir en varias sucursales.

¿Por qué enero es el mejor mes para comprar en Ross?

Ross maneja un calendario fiscal distinto al tradicional. Su año fiscal concluye en enero, y antes de reiniciarlo en febrero, la cadena lanza una liquidación masiva de inventario.

Debido a los precios extremadamente bajos, esta temporada se ha popularizado como la ‘venta de los 49 centavos’.

En años anteriores, compradores han logrado encontrar ropa de invierno por $0.49, espejos por $4 y prendas variadas con precios que van de $0.49 a $2.

Incluso, un exempleado de la tienda aseguró que, durante esta etapa, casi toda la tienda termina con precios de $5 o menos.

La venta de $0.49 ya comenzó en 2026

A diferencia de otros años, cuando Ross no promovía oficialmente esta liquidación, en 2026 la cadena ha confirmado el inicio de la venta a través de sus redes sociales, señalando que esta semana marca el arranque del esperado evento.

Cómo funciona la liquidación

Expertos en cupones advierten que esta venta no es para compradores impacientes. The Krazy Coupon Lady explicó en un video de TikTok que la experiencia se parece más a una búsqueda del tesoro que a una liquidación tradicional.

@thekrazycouponlady The Ross $0.49 sale is almost here—our prediction: Jan. 26 🛍️ Yes, it’s real (even though Ross never officially announces it). Here’s what you need to know: Look for those pink/purple $0.49 tags in-store, be ready for the scavenger hunt, and expect crowds because somehow everyone knows when this happens. Last year’s best finds? Holiday decor, winter clothes, and baby items. Pro tip: be patient and kind to the employees—they’re dealing with the chaos too! Have you experienced the 49-cent sale before? Drop your predictions and tips in the comments! 👇 #RossDressForLess #Ross49CentSale #RossClearance #ClearanceSale #ClearanceHunting ♬ original sound – The Krazy Coupon Lady

No hay secciones claramente organizadas con precios mínimos; los clientes deben revisar cada departamento.

“Hay que buscar las etiquetas rosadas o moradas de $0.49”, explicó. Según su experiencia, las mejores oportunidades suelen encontrarse en decoración navideña, ropa de invierno y artículos para bebé.

También recomendó ir preparado para tiendas llenas y largas filas.

Atención a las etiquetas verdes

Algunos empleados de Ross han revelado que las etiquetas verdes también pueden indicar descuentos importantes.

La usuaria @raecoupons, quien trabaja en la cadena, explicó que durante todo enero los precios se van reduciendo gradualmente, alcanzando los montos más bajos hacia finales del mes.

Otro empleado publicó en la sección de comentarios del video de @raecoupons: “No es en todos los productos. Aplica a artículos en liquidación que llevan mucho tiempo en la tienda y, después del tercer descuento, bajan a $0.49”.

Los lunes, el día clave

No es casualidad que la liquidación comience un lunes. Empleados de Ross han confirmado que la tienda realiza rebajas durante todo el año ese día de la semana.

“Trabajo en Ross. En enero hacemos una liquidación general una vez al año, pero normalmente hay descuentos cada lunes: una semana en artículos del hogar, otra en vestidos, luego en ropa infantil, y así sucesivamente”, explicó un trabajador en un video de TikTok.

