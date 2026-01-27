Sentencian a guatemalteco por agredir a agentes de ICE durante arresto en Massachusetts

Un inmigrante indocumentado de origen guatemalteco fue sentenciado a ocho meses de prisión por agredir a agentes federales durante un operativo de arresto en Massachusetts, informó el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un comunicado difundido este martes.

Se trata de Guido Andrés Alexander Cuellar-Batres, quien fue condenado el pasado 12 de enero en un tribunal federal a ocho meses de cárcel y un año de libertad supervisada, tras declararse culpable de atacar a agentes del ICE durante una operación policial dirigida.

Según la agencia federal, Cuellar-Batres cuenta con antecedentes penales por agresión y lesiones contra un familiar o miembro del hogar, y durante el procedimiento se tornó violento contra los oficiales que intentaban detenerlo.

“ICE está preparado para arrestar a Cuellar cuando salga de prisión”, declaró Dave Wesling, director interino de la Oficina de Campo de ICE en Boston, citado en el comunicado. El funcionario indicó que el ciudadano guatemalteco permaneció en Estados Unidos más de cuatro años después del vencimiento de su visa de no inmigrante.

Wesling sostuvo además que Cuellar-Batres fue sentenciado por un delito contemplado en la Ley Laken-Riley, y afirmó que durante su arresto inicial también agredió a un agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

“Bajo esta administración, hay cero tolerancia para quienes agreden violentamente a los valientes hombres y mujeres de ICE Boston que luchan en el terreno para mantener la seguridad de nuestras comunidades”, señaló el funcionario federal.

El operativo y la agresión

De acuerdo con ICE, los hechos ocurrieron el 4 de mayo de 2025, cuando agentes de la agencia migratoria y otros colaboradores federales se acercaron al vehículo de Cuellar-Batres para ejecutar el arresto.

Los oficiales le ordenaron que descendiera del automóvil tanto en inglés como en español, pero el hombre se negó a salir, a abrir el vehículo y a mantener las manos visibles.

Ante esa negativa, y debido a que los agentes no podían ver qué hacía con las manos, lo que —según ICE— generó temor por la seguridad de los oficiales y de terceros, decidieron sacarlo del vehículo.

Fue entonces cuando, según el comunicado, Cuellar-Batres se resistió violentamente al arresto, mordiendo a uno de los agentes e intentando morder a otro.

ICE detalló que también golpeó en repetidas ocasiones a un agente en la cabeza, y que continuó resistiéndose incluso después de ser esposado, forcejeando mientras los oficiales intentaban colocarlo en el asiento trasero del vehículo.

Durante ese forcejeo, el ciudadano guatemalteco dio un cabezazo a un agente y le escupió en los ojos, según la versión oficial.

Declaración de culpabilidad

El 30 de octubre de 2025, Cuellar-Batres se declaró culpable del delito de agredir por la fuerza, resistirse, oponerse, impedir, intimidar o interferir con agentes federales mientras cumplían funciones oficiales, indicó ICE.

Ese cargo federal contempla una pena máxima de hasta ocho años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta 250.000 dólares, aunque las sentencias finales dependen de las directrices federales y de la legislación aplicable.

ICE precisó que las condenas son impuestas por jueces de tribunales federales de distrito con base en las pautas de sentencia vigentes en Estados Unidos.

La agencia señaló que, una vez concluido su período de encarcelamiento, Cuellar-Batres quedará nuevamente bajo custodia del ICE.

