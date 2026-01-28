Así quedaron los clasificados, playoffs y eliminados tras la última fecha de la Champions League

Este miércoles se disputó la última jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League 2025-2026, una fecha decisiva en la que los 18 partidos se jugaron de manera simultánea para definir el destino de todos los equipos.

Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa y Manchester City lograron ubicarse entre los ocho mejores de la tabla y aseguraron su pase directo a la siguiente ronda, evitando así la instancia de dieciseisavos.

Al igual que ocurrirá en los playoffs con los clubes ubicados del noveno al decimosexto lugar, los líderes de la Fase Liga tendrán la ventaja de definir sus series como locales. A partir de los cuartos de final, el orden de las localías se determinará por sorteo.

El Arsenal fue el equipo más destacado de esta primera etapa del torneo, al finalizar en la primera posición con puntaje perfecto, consolidándose como uno de los principales candidatos al título.

Clasificados a octavos de final

Arsenal Bayern Múnich Liverpool Tottenham Barcelona Chelsea Sporting Lisboa Manchester City.

Clasificados a los playoffs

Real Madrid, Inter de Milán, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiakos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabag, Bodo/Glimt y Benfica.

Eliminados

Olympique de Marsella, Pafos, Union SG, PSV, Athletic Bilbao, Napoli, Copenhague, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty.

