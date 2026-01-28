FC Barcelona remonta al Copenhague y evita la repesca en la Champions League

El FC Barcelona reaccionó en el segundo tiempo para revertir el gol inicial del Copenhague y selló una victoria por 4-1 en el Camp Nou, un resultado que le permitió finalizar quinto en la primera fase de la Champions League y evitar la repesca. El equipo dirigido por Hansi Flick fue de menos a más en una noche especial marcada por el estreno europeo en el renovado estadio azulgrana.

El inicio fue adverso para el conjunto catalán. Con una alineación poco habitual, el Barça quedó expuesto desde el arranque. A los cuatro minutos, una pérdida en salida fue castigada por el Copenhague: Elyounoussi filtró un pase para Dadason, que definió con precisión ante Joan García para el 0-1.

Pese a dominar la posesión, el Barcelona mostró imprecisión durante la primera mitad, condicionada también por el fuerte viento. Entre los minutos 10 y 15 tuvo varias ocasiones claras para empatar, pero Lewandowski falló en un mano a mano, Eric García no logró concretar y el portero Kotarski evitó el gol tras un córner mal defendido.

El desequilibrio ofensivo recayó casi exclusivamente en Lamine Yamal, el jugador más incisivo del primer tiempo. Eric García estrelló un disparo en el travesaño al minuto 34 y el propio Yamal desperdició otra oportunidad clara, en una primera parte que terminó con más dudas que certezas para los locales.

Tras el descanso, Flick movió el banco: Eric García, mareado tras un balonazo, se quedó en el vestuario y Marc Bernal ingresó con buen rendimiento. Pero el ajuste clave fue el nuevo rol de Dani Olmo, quien asumió el control del juego y transformó el funcionamiento del equipo.

El empate llegó al minuto 48, con una asistencia profunda de Olmo para Yamal, que cedió al centro para que Lewandowski empujara el balón. El Barça tomó el control definitivo y siguió generando peligro. Fermín rozó el gol poco después, hasta que al minuto 60 Lamine Yamal firmó el 2-1 con un disparo con efecto que se desvió levemente antes de entrar.

La tranquilidad llegó desde el punto penal. Tras una falta sobre Lewandowski, Raphinha convirtió el 3-1 en el minuto 69, resultado que aseguraba la clasificación directa a octavos. Pau Cubarsí estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate al palo, y el 4-1 definitivo lo anotó Marcus Rashford al 85’, tras un preciso lanzamiento de tiro libre.

Con este triunfo, el Barcelona corrigió su irregular andar europeo y cumplió el objetivo principal: cerrar la fase de liguilla entre los ocho mejores y evitar una eliminatoria adicional en su camino en la Champions League.

