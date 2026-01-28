Avión de la NASA en llamas realiza dramático aterrizaje en un aeropuerto en Texas

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) comenzó una investigación técnica tras el aterrizaje forzoso de un avión de investigación WB-57 en el aeropuerto Ellington, en Houston, Texas.

El incidente ocurrió este martes aproximadamente a las 11:30 a.m., cuando la aeronave se vio obligada a realizar un descenso con el tren de aterrizaje retraído debido a un fallo mecánico detectado durante el vuelo, informó New York Post.

Se registró además la presencia de fuego en la sección inferior del fuselaje mientras el avión se deslizaba por la pista. El Departamento de Bomberos de Houston confirmó que dos tripulantes operaban la aeronave en el momento del suceso.

¿Qué ocasionó el aterrizaje forzoso?

Según los informes iniciales de las autoridades locales, el sistema de despliegue del tren de aterrizaje no funcionó correctamente, lo que obligó a los pilotos a ejecutar un aterrizaje de panza.

Por su parte, Jim Szczesniak, director de aviación de los aeropuertos de Houston, informó que la pista permaneció cerrada para facilitar las labores de recuperación de la unidad. En la respuesta inicial participaron bomberos de la ciudad y equipos de emergencia vinculados a un subcontratista militar, quienes aseguraron el perímetro para evitar riesgos adicionales.

Protocolos de seguridad y declaraciones oficiales

La agencia espacial confirmó que no se registraron heridos durante el evento. Bethany Stevens, portavoz de la NASA, emitió un comunicado oficial sobre la situación de los especialistas a bordo: “La respuesta al incidente está en curso y toda la tripulación está a salvo en este momento”.

“Como en cualquier incidente, la NASA llevará a cabo una investigación exhaustiva sobre la causa. La NASA informará al público de forma transparente a medida que recopilemos más información”, agregó Stevens.

El modelo WB-57 es una plataforma especializada para misiones de gran altitud, con capacidad para operar desde el nivel del mar hasta los 63,000 pies de altura. Según registros de la NASA, estas aeronaves han prestado servicio en proyectos científicos desde el inicio de la década de 1970. Actualmente, el Centro Espacial Johnson en Houston alberga tres de estas unidades como parte de su programa de investigación activa.

