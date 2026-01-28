Bruce Springsteen lanza “Streets of Minneapolis”, una canción en contra de ICE y Trump

El famoso cantautor Bruce Springsteen lanzó una contundente canción de protesta en contra de la administración de Donald Trump y las acciones de ICE, especialmente por los violentos operativos en Minneapolis. El artista sorprendió con la publicación de la canción “Streets of Minneapolis”, en protesta por las acciones de ICE en la mencionada ciudad en donde recientemente murió Alex Pretti por disparos de la policía.

En un comunicado, Springsteen aseguró que la canción nació como una forma de respuesta al “terror de Estado que se está ejerciendo sobre la ciudad de Minneapolis”.

La canción narra los violentos enfrentamientos que se registran en Minneapolis en donde los residentes se han alzando en contra de los agentes de ICE y las violentas redadas migratorias. Las acciones de los agentes migratorios han causado indignación nacional tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses: Renée Good, madre de tres hijos, de 37 años, y Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, también de 37 años.

Springsteen dedicó la canción a la gente de Minneapolis, así como a “nuestros inocentes vecinos inmigrantes”, y a la memoria de Good y Pretti.

La canción evoca su canción ganadora del Oscar y el Grammy “Streets of Philadelphia”, de la película de 1993 Philadelphia. La canción, que recuerda el estilo de su famoso álbum Nebraska, critica fuertemente la gestión de Donald Trump y la violencia ejercida por ICE.

“A través del hielo y el frío del invierno/ Por la avenida Nicollet/ Una ciudad en llamas luchaba contra el fuego y el hielo/ Bajo las botas de un ocupante/ El ejército privado del DHS del rey Trump/ Con las armas atadas a sus abrigos/ Llegó a Minneapolis para hacer cumplir la ley/ O eso es lo que cuentan”, dice parte de la letra de la canción.

El pasado 17 de enero Bruce Springsteen se presentó en Light Of Day Winter Festival el 17 de enero y criticó la gestión de Trump y lo que ha causado en el país.

Al presentar la canción ‘The Promised Land’, dijo: “Escribí esta canción como una oda a la posibilidad estadounidense. Hablaba del país hermoso, pero imperfecto, que somos y del país que podríamos ser (…) Ahora mismo vivimos tiempos extraordinariamente críticos. Estados Unidos, con los ideales y valores que ha defendido durante los últimos 250 años, está siendo puesto a prueba como nunca en la era moderna”.

