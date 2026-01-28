Aumenta a 10 el número de muertos en NYC por tormenta invernal Fern

Un hombre fue encontrado sin vida bajo una capa de nieve en un banco de un parque en Queens. Otro murió a pocos pasos de un hospital en Manhattan. Un tercero fue declarado muerto en el suelo, debajo de una línea de tren elevado en el Bronx. Estos casos forman parte de una serie de al menos 10 muertes registradas en Nueva York desde el viernes, vinculadas a la exposición al frío extremo que azota a la ciudad.

De acuerdo a Spectrum Noticias, las causas oficiales de los fallecimientos continúan bajo investigación, pero varios de los cuerpos presentaban signos consistentes con hipotermia, según indicaron las autoridades. Funcionarios municipales señalaron que se cree que varias de las víctimas vivían en la calle, una población especialmente expuesta durante la intensa ola de frío ártico que coincidió con una tormenta de nieve el fin de semana.

Al menos 6 de las muertes ocurrieron durante la madrugada del sábado, cuando las temperaturas descendieron hasta los 9°F (-13°C) en distintos puntos de la ciudad. Las condiciones se agravaron aún más con la nevada del domingo, que cubrió parques, aceras y zonas bajo puentes, dificultando la movilidad y aumentando el riesgo para quienes dormían al aire libre.

Medidas de emergencia ante el frío extremo

Ante el pronóstico de que las bajas temperaturas continúen, el alcalde Zohran Mamdani anunció una serie de medidas de emergencia. Entre ellas, el refuerzo de los equipos de asistencia a personas sin hogar, la apertura de nuevos centros de acogida y la instrucción a los hospitales públicos para reducir las altas médicas de pacientes que no tengan un lugar seguro adonde ir.

“El clima extremo no es un fracaso personal, sino una responsabilidad pública”, declaró Mamdani el martes. “Estamos movilizando todos los recursos disponibles para garantizar que los neoyorquinos estén protegidos durante este evento meteorológico potencialmente mortal”.

Aun así, el creciente número de muertes ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta de la administración, que atraviesa sus primeras semanas de gestión. Defensores de personas sin hogar y algunos funcionarios electos se preguntan si se pudo haber hecho más antes de la llegada del frío ártico y la tormenta invernal.

Un alta hospitalaria bajo la lupa

Uno de los casos que más preocupación ha despertado es el de un hombre de 52 años, residente de Queens, encontrado muerto el domingo por la mañana. En uno de sus bolsillos llevaba documentos que indicaban que había sido dado de alta del Hospital Elmhurst, un centro administrado por la ciudad, el viernes anterior, según informó la senadora estatal Jessica Ramos.

Para el momento del alta, la ciudad ya había activado el Código Azul, un protocolo que se implementa durante condiciones climáticas extremas e incluye medidas para evitar que personas sin hogar sean dadas de alta hospitalaria y regresadas a la calle. No estaba claro de inmediato si el hombre, originario de Ecuador, se encontraba en situación de calle al momento de su muerte.

Consultas realizadas a la Alcaldía, al Departamento de Servicios para Personas sin Hogar y al sistema de hospitales públicos de la ciudad no obtuvieron respuesta. Hasta ahora, la ciudad no ha divulgado los nombres de las personas fallecidas durante este episodio de frío extremo.

Refugios y desconfianza persistente

Estudios previos indican que alrededor de 15 personas mueren cada año en Nueva York por causas relacionadas con el frío, pero organizaciones de apoyo aseguran que no recuerdan una tormenta reciente con tantas muertes al aire libre en tan poco tiempo.

“El hecho de que tantas personas hayan fallecido demuestra que la ciudad necesita mejorar mucho para que la gente se sienta segura al entrar en los refugios”, afirmó David Giffen, director ejecutivo de la Coalición para las Personas sin Hogar. “La mayoría de quienes viven en la calle conocen el sistema, pero han tenido experiencias negativas que les impiden querer regresar”.

Antes de la tormenta, equipos de asistencia social contratados por la ciudad se desplegaron por los 5 distritos para ofrecer refugio, viviendas de transición e incluso autobuses con calefacción. Las autoridades también instaron a los residentes a llamar al 311 para reportar a personas durmiendo a la intemperie.

La comisionada de servicios sociales, Molly Wasow Park, informó que al menos 200 personas aceptaron voluntariamente alojamiento desde que comenzó la emergencia. Agregó que la ciudad recurrió a hospitalizaciones involuntarias en casos de personas empapadas, vestidas de manera inadecuada o incapaces de reconocer el peligro real del frío extremo.

Muertes que reabren el debate

Ramos señaló que el hombre encontrado muerto en el banco del parque en Queens solo llevaba una chaqueta fina. Cuando la policía halló su cuerpo el domingo por la mañana, estaba cubierto de nieve y aparentemente congelado.

“Es devastador saber que el gobierno podría haber hecho más y no lo hizo”, afirmó la senadora estatal. “Hay preguntas importantes que exigen respuestas”.

Mientras las temperaturas gélidas persisten en Nueva York, las muertes recientes han vuelto a colocar en el centro del debate la eficacia del sistema de refugios, la coordinación entre hospitales y servicios sociales, y la capacidad de la ciudad para proteger a sus residentes más vulnerables durante eventos climáticos extremos.

