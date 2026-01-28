Llamado de Mamdani a que todos los niños de 3 y 4 años se registren a pre-escolar gratis

El alcalde Zohran Mamdani hizo un fuerte llamado a los padres de familia de niños que este año cumplan 3 o 4 años en la Gran Manzana para que inscriban a los pequeños en los programas de pre-escolar gratuitos que funcionan en cientos de escuelas en toda la ciudad. La fecha límite vence el 27 de febrero.

El mensaje del mandatario se dio en la primera mesa redonda que Mamdani organizó para medios étnicos, entre ellos El Diario, donde dio su palabra de que ningún niño de 3 o 4 años que aplique para inscribirse en los programas escolares en los cinco condados se quedará sin cupo.

El burgomaestre, quien tiene como uno de sus principales pilares de gobierno la ampliación de servicios de cuidado infantil gratuito para todos los niños desde seis semanas de nacidos hasta los 5 años, recalcó que la inscripción de todos los niños de 3 y 4 años en escuelas públicas darán un respiro a miles de padres.

Testimonios de padres de familia como Edgar Alfonseca, de Queens, dan testimonio de que de no ser por estos programas de preescolar no podrían trabajar al no tener dinero para costear guarderías.

“El programa de 3K cambió mi vida y me ahorró miles de dólares”, dijo el padre de Forest Hill. Los servicios de cuidado infantil pueden representar entre $26,000 y $40,000 dólares anuales, de acuerdo al Alcalde.

“Voy a ser bien claro: así apliquen el primer día o el último día, todas las familias que apliquen dentro del plazo que hay van a recibir una oferta. No solo los primeros que lleguen sino todos”, dijo el jefe de la Gran Manzana, quien recordó que en la Ciudad de Nueva York no se pide estatus migratorio para poder matricularse en las escuelas y recibir beneficios. “Solo necesitan aplicar y mostrar una dirección de la ciudad”.

Mamdani pidió a todos los neoyorquinos a que se sumen a la campaña y aunque no tengan hijos, si conocen a familias que tengan pequeños, pasen la información y les recuerden que todos los servicios están traducidos a 13 idiomas, entre ellos español y que la manera de aplicar es un fácil.

“Pueden meterse a la página myschools.nyc, llamar al (718) 935-2009 o visitando uno de los 13 Centros de Bienvenida Familiar de la ciudad”, dijo el mandatario local, al tiempo que recalcó que durante su gobierno utilizará todas las herramientas disponibles para que más niños se beneficien y sus padres puedan ir a trabajar.

El alcalde de NYC, Zohran Mamdani en su primera mesa redonda con medios étnicos, entre ellos El Diario. Foto Edwin Martínez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

“Estos son recursos que pertenecen a los neoyorquinos. Estos programas no preguntarán el estatus migratorio de ninguno de los niños. Todos estos niños son neoyorquinos. Todos deberían estar inscritos en los programas Pre-K y 3-K, sin importar dónde nacieron ni de dónde provienen”, agregó el Alcalde.

El burgomaestre reconoció que entiende el temor que reina entre muchas familias debido a las acciones de ICE y a las políticas federales que afectan a las familias inmigrantes e insistió que como Ciudad Santuario Nueva York protege a todos por igual y no comparte información con autoridades federales, a menos que exista una orden de un juez.

“Quiero dejar muy claro que estamos orgullosos de ser una ciudad de inmigrantes. Estamos orgullosos del increíble mosaico que es Nueva York, el hermoso tapiz, como solía decir el exalcalde David Dinkins, y este es un ejemplo de un programa municipal al que animamos a todos a postularse, a sentirse parte de él y a saber que utilizaremos todas las leyes a nuestra disposición para proteger la salud y la seguridad de todos los que se inscriban”, dijo el líder político

“Sé cuál es el impacto en nuestro sistema educativo de este miedo que se ha apoderado de la situación en los últimos años y eso puede manifestarse, literalmente, en una disminución de las tasas de asistencia escolar. También puede traducirse en un estado de ansiedad permanente para los neoyorquinos, muchos de los cuales me lo han comentado, especialmente los neoyorquinos indocumentados, cada vez que salen de sus casas”, dijo el Alcalde.

“Pero les recuerdo que tenemos derechos en esta ciudad, especialmente en lo que respecta a nuestras políticas de ciudad santuario que tienen muchos años y que le niegan acceso a agentes de ICE a escuelas, hospitales, propiedades de la Ciudad o propiedades de contratistas de la Ciudad”, dijo Mamdani. “Estamos orgullosos de nuestras leyes y de nuestros valores, que nos matienen seguros y que son parte de lo que somos”.

Mamdani terminó su encuentro con la prensa recalcando a los neoyorquinos que apliquen en las próximas semanas hasta el 27 de febrero para que sus niños gocen de estos programas.

“A veces el lenguaje del gobierno se divorcia del lenguaje cotidiano. Lo digo simple, esto es cuidado infantil para niños de tres y cuatro años que vamos a darle a cualquier familia que aplique y es gratis. Es parte de los $1,200 millones que aseguramos del Estado para arreglar estos programas”.

Dónde aplicar para los cupos de pre-escolar