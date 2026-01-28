Más de 60 manifestantes fueron arrestados tras protesta contra ICE en lobby del Hotel Hilton en Manhattan

La policía arrestó a 65 personas que irrumpieron en un Hotel Hilton en Manhattan el martes en la noche y la muchedumbre ocupó su vestíbulo para protestar contra las prolongadas operaciones violentas de ICE en Minnesota y en otras partes de Estados Unidos.

El hecho tuvo lugar poco antes de las 6:00 de la tarde del 27 de enero, cuando más de 100 manifestantes en total inundaron el lobby del Hilton Garden Inn en Tribeca. La multitud entró corriendo y se quitaron los abrigos, dejando al descubierto camisetas con lo que se leía “Abolir ICE” y “Hilton Houses ICE”.

De acuerdo con los participantes, buscaban solidarizarse con Minneapolis al protestar contra la cadena Hilton por supuestamente permitir a los agentes de ICE de más allá de la “Tierra de los 10,000 Lagos” se alojen en sus propiedades.

Mostrando carteles y haciendo sonar silbatos -al que ahora muchos en todo el país han usado para alertar a los inmigrantes de la llegada de agentes federales- además, levantaron fotografías de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses asesinados a tiros por agentes de ICE en Minnesota, informó AM NY.

Haciendo uso de un megáfono, una manifestante con una máscara comparó a los oficiales de ICE con el régimen nazi y prometió que, al final, los responsables de las operaciones en curso eventualmente se enfrentarían a la justicia.

“¿Cuántos de ustedes están preparados para los nuevos juicios de Núremberg?”, preguntó.

Después de un enfrentamiento que duró varias horas, los oficiales de la policía de Nueva York entraron al vestíbulo y exigieron al grupo que salieran del edificio o serían arrestados. Mientras algunos obedecieron las órdenes, otros se agacharon y se negaron a moverse.

Integrantes del Grupo de Respuesta Estratégica del Departamento de Policía de Nueva York ingresaron y empezaron a esposar a los manifestantes. Quienes no se fueron voluntariamente, sino que tuvieron que ser sacados del vestíbulo por los funcionarios.

De acuerdo con las fuentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), 65 personas fueron detenidas en el Hilton el martes en la noche y subidas a un autobús que esperaba para ser procesadas.

Sigue leyendo:

• Asesor de migración de la Casa Blanca duda del protocolo seguido por los agentes tras muerte de Alex Pretti

• Hombre rocía líquido desde jeringuilla contra congresista Ilhan Omar en un mítin anti-ICE en Minneapolis

• DHS informa al Congreso que dos oficiales federales dispararon en el enfrentamiento que mató a Alex Pretti en Minneapolis