Quiénes recibirán pagos directos de $994 dólares el 30 de enero

La Administración del Seguro Social ya tiene listo el próximo pago del programa de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés), con montos que pueden llegar hasta $994.

Aunque corresponde a febrero de 2026, el dinero no se depositará ese día, sino antes, debido al calendario oficial de pagos.

¿Cuándo se enviará el pago de febrero?

Los pagos de SSI normalmente se emiten el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha cae en fin de semana o día festivo, el depósito se adelanta al último día hábil del mes anterior.

En 2026, el 1 de febrero cae en domingo, por lo que el pago será enviado el viernes 30 de enero.

Esto significa que los beneficiarios recibirán el dinero antes de que inicie febrero, aunque el pago corresponda a ese mes.

¿Quiénes califican para recibir SSI?

El programa SSI está dirigido a personas con ingresos y recursos limitados que cumplan con alguno de estos criterios:

–Tener 65 años o más

–Ser ciego

–Tener una discapacidad que califique según los lineamientos federales

Este apoyo es independiente del Seguro Social tradicional y está enfocado en cubrir necesidades básicas de quienes se encuentran en situación económica vulnerable.

¿Cuánto dinero puede recibir cada beneficiario?

Los montos máximos del pago de febrero de 2026 varían según la situación del solicitante:

–Personas individuales: hasta $994

–Parejas que presentan solicitud conjunta: hasta $1,491

–Personas que brindan cuidados esenciales a un beneficiario de SSI: hasta $498

La cantidad final puede cambiar dependiendo de factores como otros ingresos, apoyo familiar o condiciones de vivienda.

Requisitos adicionales de elegibilidad

Además de cumplir con los criterios de edad, discapacidad o ceguera, los beneficiarios deben:

–Ser ciudadanos estadounidenses o no ciudadanos con estatus migratorio elegible, según clasificaciones autorizadas por el Department of Homeland Security

–Vivir en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte

–No haber estado fuera de Estados Unidos por un mes completo o 30 días consecutivos

El incumplimiento de alguno de estos puntos puede provocar la suspensión temporal o definitiva del beneficio.

Dónde consultar el calendario oficial

El calendario completo de pagos del Seguro Social y del programa SSI está disponible en el sitio oficial de la Social Security Administration, donde los beneficiarios pueden verificar fechas futuras y resolver dudas sobre sus depósitos.

